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Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США

Испугался не на шутку: Внука Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США
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Пресняков открыл для себя новую традицию, правда, отнесся к ней с опаской.

Чуть больше года назад внук Аллы Пугачевой покинул родные земли и переехал в США вместе со своей супругой. Правда, если в России он был успешным музыкантом, то за границей ему пришлось сменить профессию. Как известно, теперь он режиссер и уже успел отснять клипы для многих популярных звезд.

На своей страничке в социальной сети он часто делится с подписчиками своей жизнью в Америке. После того, как Никита Пресняков сменил имидж, многие принялись считать его настоящим американцем. Однако до этого статуса ему все же еще далеко, ведь многие традиции сыну Кристины Орбакайте еще предстоит узнать.

Как стало известно, на днях Никита Пресняков испугался не на шутку. Внука Аллы Пугачевой ждал неожиданный сюрприз в США. На двери своего автомобиля он увидел резиновую уточку. Оказалось, что это американская традиция среди владельцев джипов. Их обычно кладут на дверь и передают другому обладателю марки этой машины. Но сын Кристины Орбакайте решил не рисковать и выбросил уточку, опасаясь за свою жизнь.

"Но я подумал: „Мало ли“. Здесь можно ожидать всего чего угодно", – цитирует 360 Никиту Преснякова.

Ранее "Дни.ру" писали, что у внука Пугачевой начались приступы паники после отъезда из России.

2 октября 2023, 09:07
Никита Пресняков. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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