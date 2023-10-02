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Понедельник 2 октября

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"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой

"Дьявол в юбке": Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой
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На днях актриса выложила в соцсеть изображение со свежей фотосессии. Рената Литвинова примерила на себя образ Мэрил Стрип, работами которой всегда восхищалась.

74-летняя Мэри Луис Стрип считается одной из наиболее знаковых актрис за всю историю мирового кинематографа. Среди прочего, в числе ее фильмов такие, как "Дьяволица", "Смерть ей к лицу", "Истинные ценности", "Мамма MIA!", "Железная леди" и "Дьявол носит Prada". Именно образ из последней кинокартины изобразила Рената Литвинова.

Одна из любимых актрис Литвиновой исполнила в фильме "Дьявол носит Prada" роль Миранды Пристли — своенравного и всевластного главного редактора журнала мод Podium. Начальницу боялись не только подчиненные — от ее мнения во многом зависело положение знаковых фигур мира моды. Прозвище ей подобрали соответствующее — "дьявол в юбке".

Теперь "дьяволом в юбке" решила побыть и Рената Литвинова — надо сказать, что ей это удалось [смотреть фото]. Возможно, на прямом попадании сказалось личное знакомство: ранее на своей странице в соцсети российская актриса показывала архивный снимок, где она еще совсем юная сидит рядом с Мэрил Стрип в зрительном зале предположительно МХАТ.

Ранее Рената Литвинова оголилась для для модной съемки. Получившиеся фотографии произвели большое впечатление на поклонников артистки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

2 октября 2023, 08:05
Рената Литвтнова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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