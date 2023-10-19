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Четверг 19 октября

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Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали

Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали
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Всемирно известная певица смогла отказаться от спиртного. Однако Адель, по ее собственному признанию, очень скучает по алкоголю.

Британская певица Адель, чья слава уже давно распространилась далеко за пределы Туманного Альбиона, раскрыла секреты своего вдохновения. Этот секрет не только позволил ей написать хиты мировой величины и воздвигнуть ее на вершины Олимпа, но и грозит свергнуть обратно. Адель призналась в алкоголизме, и этого от нее поклонники явно не ожидали.

По словам певицы, отказаться от пагубного пристрастия она смогла совсем недавно и держится лишь три с небольшим месяца. Адель не скрывает своей слабости и подчеркивает, что без алкоголя ей очень тяжело. Долгие годы она шла по жизни с бутылкой рука об руку и еще 15 лет назад стала зависимой безо всяких скидок.

Певица внезапно разоткровенничалась накануне своего концерта в Лас-Вегасе в Caesars Palace. По ее словам, жить более трех месяцев без выпивки невыносимо скучно, и ей очень этого не достает. Заметив в толпе человека с виски, она призналась, что дико ему завидует.

Есть мнение, что проблемам с алкоголем "посодействовала" эпидемия ковида: в борьбе с затворничеством она даже в эпоху локдауна выбегала из дома за спиртным. С другой стороны, можно путать причину и следствие, кто знает. Остается только надеяться, что Адель на этот раз удастся побороть свою страсть.

19 октября 2023, 21:30
Фото: Дни.ру
Daily Mail✓ Надежный источник

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