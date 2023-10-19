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Четверг 19 октября

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Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
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Незадолго до проведения знаменательного мероприятия Андрей Разин жестко раскритиковал его. Жена продюсера группы "Ласковый май" объяснила, чем был бы недоволен Юрий Шатунов.

17 октября в московском "Крокус Сити Холле" отгремел концерт памяти Юрия Шатунова. Подготовка к мероприятию активно освещалась СМИ, высказывалось множество самых разных людей. Особо отличился в этом плане продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, очень жестко раскритиковавший саму идею концерта в память о Юрии Шатунове.

Человек, которому принадлежит бренд "Ласковый май", выложил видеозапись в соцсети, где по непонятным причинам не просто подверг критике трибьют, но и покрыл проклятиями всех его участников. Андрей Разин, гастролирующий по стране с остатками группы и поющий под фонограммы Шатунова, назвал концерт "сатанинским" и пообещал молиться, чтобы его участников поразили болезни.

Кому именно он собрался молиться, Андрей Разин, к счастью, не уточнил, однако многие артисты в какой-то момент запаниковали. Татьяна Буланова, например, потребовала усилить охрану, выступление Ларисы Долиной вообще было на грани срыва.

"Дни.ру" попросили прокомментировать высказывание продюсера его жену, бывшую солистку "Ласкового мая" Наталью Грозовскую. Она сходу заявила, что не отвечает за высказывания Андрея Разина, однако, судя по ее словам, поддержала его отношение к трибьюту Юрия Шатунова.

"На концерте не было ни одного "ласковомайца", и выступали певцы и певицы, которые даже до этого концерта вообще не знали про Юру" — сказала Наталья, дав понять, что Разин был прав.

Юрий Шатунов. Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press/globallookpress.com

По словам певицы, в числе выступавших на концерте были те, кто "даже в его сторону и смотреть не хотел", и не пришел ни на похороны, ни на открытие памятника Юрию Шатунову.

"Разве это правильно? Я просмотрела этот концерт по видео... Нет слов... Лучше промолчу..." — негодует солистка "Ласкового мая".

Почтить память Юрия Шатунова пришли многие звезды российской эстрады, среди которых Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, SHAMAN и Лариса Долина, которой в последний момент все же удалось стать участницей шоу.

19 октября 2023, 21:00
Юрий Шатунов. Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press/globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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