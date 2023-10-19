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Четверг 19 октября

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По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару

По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару
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Возлюбленный Надежды Бабкиной неожиданно появился в кадре с другой красавицей. Пара выглядит очень гармонично.

Слухи о том, что Надежда Бабкина рассталась со своим возлюбленным Евгением Гором ходят уже давно. Якобы она нашла другого мужчину, который никак не связан с миром шоу-бизнеса. Но и Евгений Гор не отстает. Молодой любовник Бабкиной, видимо, нашел себе новую пару. И это никто иной как звезда "Аншлага" Елена Воробей.

Знойная пара артистов в необычных образах и костюмах засветилась в новом клипе "Небо в алмазах". Елена и Евгений изображают влюбленную пару. Они сидят в машине и, похоже, что-то друг другу доказывают. А затем местом действия оказывается танцпол с ионовым светом, где снова мы видим переживания главных героев. Естественно о любви.

Однако эта "любовная история" кое-что напоминает. Такое ощущение, что Гор и Воробей пошли по стопам Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Если вспомнить клип почти двадцатилетней давности "Будь или не будь", то можно увидеть некое сходство. Там парочка тоже выясняет, "кто в семье главный". В клипе также действие происходит в машине и около авто. Но массовки побольше. Да и в целом клип Галкина* и Пугачевой, кажется чуть более содержательным по событиям.

К слову сказать, романтичный трек Евгения Гора и Елены Воробей наталкивает на мысль, что, возможно, это не только история про творческий союз. Ведь пару много раз видели вместе на светских мероприятиях. Но одно можно сказать точно: молодой любовник Надежды Бабкиной нашел себе новую пару для работы.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

19 октября 2023, 19:28
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воробей перепутали с Пугачевой

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