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Четверг 19 октября

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Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста

Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста
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Агата Муцениеце подала в суд на алименты. Юрист предупреждает, что теперь Павел Прилучный рискует быть депортирован в Россию.

Прилучный и Муцениеце развелись еще три года назад, однако до сих пор не могут разойтись по-хорошему: их имена то и дело всплывают в прессе. На сей раз стало известно об особо важной стороне длительного конфликта звездной пары. Из-за судебного иска актрисы Павел Прилучный, ныне нежащийся на солнечных пляжах Дубая, может принудительно вернуться на Родину.

Как оказалось, Агата Муцениеце требует, чтобы Павел Прилучный отдавал 30% заработка на алименты сыну и дочери. Удивительно, что полагающиеся по закону деньги со знаменитого актера приходится получать судом. Бывшая жена артиста, вполне вероятно, прибегла к услугам юриста, который разложил по полочкам все ее права.

Сегодня Павел Прилучный счастлив в новой семье с Зепюр Брутян, и это прекрасно. Сейчас он вместе с любимой супругой отдыхает за границей. Однако, как рассказал Пятому каналу семейный юрист Антон Сорвачев, для актера это может быть чревато очень суровыми последствиями. И то, что он находится за пределами России, его не спасет: в данном случае пострадавшую бывшую семью защищает международное право.

Юрист в беседе с изданием напоминает, что если человек не платит алименты, то вначале у него отбираются водительские права, затем человек становится невыездным, открывается административное дело, в случае дальнейших просрочек плавно перерастающее в уголовное, грозящее наказанием вплоть до лишения свободы. Скрыться в другой стране от российского правосудия ему тоже не удастся. Если Павел Прилучный будет уклоняться от алиментов, им займутся правоохранительные органы страны, где он находится — и при необходимости доставят по месту регистрации.

19 октября 2023, 17:57
Павел Прилучный. Фото: © Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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