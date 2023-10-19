Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе

Что любопытно, речь вовсе не об анорексии. Дочь Марии Шукшиной меняет фигуру совершенно иным способом.

Ольга Шукшина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на "России-1", где высказала множество накопившихся претензий к своей племяннице. В числе прочего она резко раскритиковала новую фигуру Анны — по ее словам, она буквально изуродовала себя чрезмерными занятиями спортом. Ольга Шукшина уверена, что девушке не подобает так выглядеть.

В последнее время Анна Трегубенко серьезно увлеклась бодибилдингом и не стесняется демонстрировать свои достижения в социальных сетях. Некогда хрупкая девушка обрела истинно мускулинные формы и теперь мало напоминает себя прежнюю. Сама Аня очень довольна собой — да и многих современных мужчин привлекают женщины такого типажа.

Однако Ольга Шукшина ожидаемо выступает на стороне консервативной части общества и полагает, что Анна просто-напросто уродует свою фигуру. Мол, как же это так, что молодая девушка начала наращивать мышцу, как заправский бодибилдер? По ее словам, все это очень напоминает попытки скрыться от реальной жизни.

"В первую очередь, Аня вредит сама себе", — убеждена Ольга Шукшина.

Раздор в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной, к сожалению, давно стал достоянием общественности. Между дочерьми артистки, Марией и Ольгой, возник конфликт из-за квартирного вопроса. Последняя призывает племянницу Анну отказаться от подаренной ее матерью доли в квартире, которую ранее получил Василий Шукшин за заслуги в литературе и кинематографе. Мол, там нужно сделать посвященный писателю мемориал. Слова Ольги Шукшиной передает "Радио 1".