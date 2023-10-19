Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Четверг 19 октября

17:29"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 17:04"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью 16:37Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе 16:15Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты 15:15Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой 15:02Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным 14:53"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой 14:47Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен? 14:16Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину? 13:55Умерла звезда культовых программ "Каламбур" и "Маски-шоу" Сергей Гладков 13:03Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал 12:41Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания 11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 11:33Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память 11:15290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой 10:33Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал 10:30Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн 10:23Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь? 09:52Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди 09:23Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену 09:10"Я как никогда спокоен": Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце 08:00Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе 06:42Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем 04:38Как правильно выбрать стоматологическую клинику 02:34Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации 00:09Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов 22:1716-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой 21:46Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой 21:31Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде 21:21Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента 21:14Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике 20:59Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 20:08После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы 19:52Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 19:30Почему мужчина не хочет жениться: вот в чем причина 19:05Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части 18:13Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу "Давай поженимся!" 17:53Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты 17:41Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе

Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе
1103

Что любопытно, речь вовсе не об анорексии. Дочь Марии Шукшиной меняет фигуру совершенно иным способом.

Ольга Шукшина стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на "России-1", где высказала множество накопившихся претензий к своей племяннице. В числе прочего она резко раскритиковала новую фигуру Анны — по ее словам, она буквально изуродовала себя чрезмерными занятиями спортом. Ольга Шукшина уверена, что девушке не подобает так выглядеть.

В последнее время Анна Трегубенко серьезно увлеклась бодибилдингом и не стесняется демонстрировать свои достижения в социальных сетях. Некогда хрупкая девушка обрела истинно мускулинные формы и теперь мало напоминает себя прежнюю. Сама Аня очень довольна собой — да и многих современных мужчин привлекают женщины такого типажа.

Однако Ольга Шукшина ожидаемо выступает на стороне консервативной части общества и полагает, что Анна просто-напросто уродует свою фигуру. Мол, как же это так, что молодая девушка начала наращивать мышцу, как заправский бодибилдер? По ее словам, все это очень напоминает попытки скрыться от реальной жизни.

"В первую очередь, Аня вредит сама себе", — убеждена Ольга Шукшина.

Раздор в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной, к сожалению, давно стал достоянием общественности. Между дочерьми артистки, Марией и Ольгой, возник конфликт из-за квартирного вопроса. Последняя призывает племянницу Анну отказаться от подаренной ее матерью доли в квартире, которую ранее получил Василий Шукшин за заслуги в литературе и кинематографе. Мол, там нужно сделать посвященный писателю мемориал. Слова Ольги Шукшиной передает "Радио 1".

19 октября 2023, 16:37
Ольга Шукшина. Фото: Россия-1
Россия-1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

По теме

Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части

"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире

"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны

"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны
Поющая телеведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников, выложив в Сеть свежие кадры. В связи с новыми реалиями россияне выбирают новые направления для путешествий.

"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью

"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью
Известная телеведущая вызвала шок у Владимира Преснякова. А что для одного шок, для другого – обычное дело. "Игорь Николаев или Владимир Пресняков?", – с трудом вспоминала подробности деликатного инцидента известная модель и телеведущая Мария Миногарова.

Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты

Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты
Наследница кутюрье Валентина Юдашкина в откровенном интервью раскрыла все подробности о наследстве отца. В том числе и о наследстве в Америке. После смерти знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина права на его дом моды перешли к его дочери Галине.

Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой

Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой
Пластический хирург предположил, что с собой могла сделать Алена Свиридова. В свое время знаменитая певица Алена Свиридова считалась настоящим секс-символом.

"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой

"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой
Для поколения нынешних 40-летних людей Татьяна Веденеева – это до сих пор красивая "тетя Таня" из любимой в детстве программы "Спокойной ночи, малыши!". Но любил ли смотреть эту передачу собственный ее сын? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил актрису на презентации спектакля Дмитрия Астрахана "Тетка Чарлея" московского Театра на Трубной, где скоро будет блистать Татьяна Вениаминовна. "Мой сын Дмитрий в детстве считал, что у него две мамы, – призналась Веденеева.

Выбор читателей

18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 18/10СрдРадостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 18/10СрдОтбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 17/10ВтрС дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18/10СрдПапа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 18/10СрдХолостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе