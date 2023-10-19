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Четверг 19 октября

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Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой

Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой
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Пластический хирург предположил, что с собой могла сделать Алена Свиридова.

В свое время знаменитая певица Алена Свиридова считалась настоящим секс-символом. Впрочем, даже сейчас, в свои 61, звезда 90-х выглядит слово королева. Артистка часто показывает себя в социальных сетях без прикрас, восхищая почитателей своим внешним видом. Многие поклонники не перестают осыпать знаменитость комплиментами и отмечать, что для своего возраста Алена Свиридова потрясающе сохранилось.

Оказалось, мнение фанатов певицы разделяют и некоторые специалисты. Накануне о внешности звезды в беседе с порталом "Страсти" высказался пластический хирург Александр Вдовин. Эксперт предположил, что артистка занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать себя в форме. Однако, по его мнению, в жизни исполнительницы были и хирургические вмешательства.

Врач заявил, что Свиридова абсолютно точно не прибегала к пластике груди и не ложилась под нож хирурга, чтобы омолодить лицо. Но одно вмешательство специалисту все же удалось обнаружить и рассекретить. Вдовин заметил, что на животе певицы присутствует рубец. Поэтому, как считает он, подтянутого тела звезда вполне могла добиться с помощью липосакции.

"После липосакции была проведена процедура липоскульптурирования, которая как раз позволяет получить не плоский, а именно спортивный животик", – заключил врач.

Но разве наличие и количество пластических операций имеет значение, когда речь идет о самооценке, любви к себе и счастье? А с этим, как известно, у артистки нет никаких проблем. Певица наслаждается каждым мгновением жизни и радуется мелочам. Ранее "Дни.ру" писали о том, что отправившаяся на гастроли Алена Свиридова захотела нырнуть в реку.

19 октября 2023, 15:15
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Основными материалами стали мягкий хлопок, натуральный шелк и неопрен
Большинство моделей выполнены в светлых тонах: нежно-голубой оттенок утреннего неба, пастельно-розовый, сдержанно-белый
Уютные трикотажные толстовки, футболки, юбки и шорты, удобные для путешествий, сменялись комбинезонами, прозрачными платьями, созданными для того, чтобы блистать на пляжных вечеринках

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