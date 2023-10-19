Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал

Никиту Михалкова часто называют олицетворением целой эпохи в отечественном кинематографе. Однако не меньший вклад постановщик внес и в работу с современным обществом.

Никита Михалков известен не только своим непревзойденным талантом и режиссерскими работами, но и мудростью. Последней, как известно, он часто делится с публикой в авторской передаче "Бесогон ТВ". Впрочем, свое мнение, подкрепленное жизненным опытом, Никита Михалков не стесняется высказывать и за пределами ютуб-канала.

Накануне режиссер принял участие в заседании Интеллектуального клуба Института наследия и современного общества РГГУ. На собрании были подняты вопросы, касающиеся качественного образования детей будущего. Никита Сергеевич оказался в числе тех, кто высказался о насущных проблемах.

Во время своего выступления режиссер обратился к молодому поколению с пронзительной речью. Никита Михалков заявил, что современное общество лишилось ориентиров и представления о том, что такое добро и зло. По его мнению, это произошло из-за попустительства и недостаточного количества рычагов влияния у учителей и родителей.

"Вдруг стало понятно, что существуем мы в огромном котле звенящей пошлости. Она льется из телевидения, кино, со сцен театров и концертных залов", – высказался Никита Михалков.

Никита Сергеевич отметил, что свобода, которой так жаждало общество когда-то, сыграла с ним злую шутку. "Нам в это распахнутое окно вставили канализационную трубу и слили через нее все то, что уже самим не нужно", – заявил постановщик.

Нет сомнений, что многие согласятся со столь громкими, но правдивыми высказываниями режиссера. Но, вероятно, некоторых его заявление на заседании удивит не меньше, чем недавнее появление в кадре. Ранее "Дни.ру" писали о том, что обложивший себя иконами Никита Михалков обескуражил народ.