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Четверг 19 октября

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Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания

Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания
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Экс-возлюбленная популярного исполнителя пытается обрести женское счастье. Бывшая жена Гуфа рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней во время свидания.

Бывшая супруга популярного исполнителя получила признание народа после развода. Девушке удалось добиться любви аудитории благодаря своей открытости и искренности. Айза-Лилуна Ай активно ведет социальные сети и с большим удовольствием общается с подписчиками.

Как известно, популярная артистка открыта перед публикой. Кажется, что нет тем, которые она не поднимает и не обсуждает со своей аудиторией. На днях она пожаловалась на плохое самочувствие.

Дело в том, что сейчас Айза-Лилуна Ай занимается строительством своего дома на Бали. Она поделилась, что сталкивается с многочисленными трудностями в этом вопросе, а также добавляется то, что ее часто одолевают различные болезни из-за слабого иммунитета.

В личной жизни звезды все тоже складывается не очень гладко. После того, как она развелась с Гуфом, Айза пыталась построить отношения с Дмитрием Анохиным. На счету артистки пару неудачных браков и несколько несложившихся романов.

На днях в своем микроблоге Айза поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, девушка отправилась на романтическое свидание, которое закончилось избиением. Как сообщает бывшая жена Гуфа, на нее напала обезьяна мужчины, с которым она встречалась.

Ранее "Дни.ру" писали, что Айза набросилась на Шуру из-за скандала на федеральном канале.

19 октября 2023, 12:41
Айза. Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеграм Айзы✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
Нечесаные колтуны на головах обеих, видимо, Алену не смущают
Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
Шикарные светские женщины

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