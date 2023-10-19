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Четверг 19 октября

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Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память

Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память
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Друг семьи рассказал, что происходит со Светланой Светличной сейчас.

В последнее время о состоянии легенды советского кинематографа Светланы Светличной ходят самые разные слухи. Не так давно в прессе появилась информация, что звезда "Бриллиантовой руки" страдает деменцией. А позже стало известно, что у нее диагностировали еще и болезнь Альцгеймера. Однако больше всего публику ужаснуло известие о том, что знаменитая артистка находится в психиатрической клинике.

Не секрет, что актриса уже давно исчезла из поля зрения публики. Когда знаменитость перестала давать о себе знать, поклонники начали активно шептаться о том, что с ней происходит. Ходили слухи, якобы Светличную упек в специализированное учреждение родной сын с целью присвоить ее жилплощадь. Как писали "Дни.ру" ранее, некоторые поверили в эту версию и предположили, что артистку могут держать в психушке против ее воли.

Близкие Светланы Светличной опровергли слухи и объяснили, что были вынуждены отправить ее в клинику. По их словам, самочувствие звезды становилось только хуже, а болезнь прогрессировала. Родственники боялись, что из-за перепадов настроения и навязчивых мыслей актриса могла попасть в беду. Их слова подтвердил и давний друг семьи – актер Иван Николаев.

Знаменитый артист раскрыл горькую правду о состоянии страдающей деменцией Светланы Светличной. По словам Николаева, он плотно общался с актрисой последние годы и часто ее навещал. Артист объяснил, что 83-летняя звезда действительно стала совсем другой и начала терять память.

"Мы с ней виделись меньше года назад в ее новой квартире. Она меня узнала с трудом, хотя прежде мы с ней много общались. Многие вещи она уже не помнила", – рассказал Иван Николаев.

Кроме того, артист развеял слухи о конфликтах в семье Светличной. По его словам, за последние несколько лет актриса смогла найти общий язык с близкими и помириться. А сейчас, как утверждает Николаев, родные желают звезде только лучшего и держат ситуацию под контролем. Поэтому нет сомнений в том, что Светлана Светличная находится в надежных руках.

19 октября 2023, 11:33
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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