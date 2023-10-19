Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену

Ольга Орлова призналась, что не сможет закрыть глаза на неверность избранника.

Как известно, свое счастье в личной жизни известная певица обрела не так давно. После развода с первым мужем и долгих лет неудач на любовном фронте, артистка связала себя узами брака с предпринимателем Валерием. А в феврале этого года 45-летняя звезда подарила избраннику дочку Анну. Очевидно, знаменитость души не чает в муже и готова на многое, чтобы их семья оставалась такой же крепкой. Но, как оказалось, некоторыми своими принципами Ольга Орлова пожертвовать не смогла бы.

Как пишет Пятый канал, исполнительница призналась, что при выборе домработницы в свой дом ориентируется только на профессиональный опыт кандидатов, а не на их внешние данные. В результате поклонники засыпали телеведущую вопросами о том, нет ли у нее страха, что супруг может изменить ей с привлекательной помощницей. Звезда ответила, что думает по этому поводу.

По мнению знаменитой певицы, нет смысла пытаться удержать мужчину в семье, если тот начал заглядываться налево. Ольга Орлова уверена, что если человек захочет закрутить роман на стороне, то он может сделать это как в собственном доме, так и за его пределами. Поэтому нанимать к себе на работу красавиц она не боится.

Также Орлова подчеркнула, что предательство со стороны возлюбленного для нее неприемлемо. Знаменитость отказалась прощать мужу измену, если она когда-нибудь произойдет. По словам певицы, в такой ситуации она будет действовать решительно и завершит отношения.

"Если мой муж влюбится – значит, мы расстанемся. Я никогда не стану жить с человеком, который любит не меня", – обозначила свою позицию Ольга Орлова.

Остается только надеяться, что столкнуться с подобным артистке не придется. Впрочем, сейчас в ее семье царит полная гармония. Очевидно, что супруг буквально сдувает пылинки со звезды, как и она с него. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Орлова трогательно обратилась к мужу.