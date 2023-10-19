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Четверг 19 октября

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Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем

Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем
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Сергей Лазарев работает не покладая рук. С чем связано трудолюбие певца – ответила клинический психолог Ирина Польгун.

Существует четыре фактора, которые не дают полноценно отдыхать: стремление все контролировать, потребность все время действовать (как компенсация), страх расслабиться и отдыхать, попытка уйти от внутренних проблем.

Стремление все контролировать выражается в желании, чтобы все получилось как надо, то есть – сделай все сам! Невозможно все делать самому, и контролировать других людей, которые что-то делают для тебя, тоже невозможно. Если не умерить стремление контролировать, то тревожность будет все время возрастать. А тревожные состояния – это первый шаг на пути к расстройствам личности, депрессивным состояниям и прочим неприятностям.

Потребность все время действовать, это когда ты все время чем-то занят, то возникает ощущение достижения и продуктивности. Мы так привыкаем с детства, что нельзя сидеть без дела, что теряем навык расслабляться и наслаждаться ничегонеделанием. Если не научиться различать привычку что-то делать и реальную необходимость в работе, то рефлекс будет продолжать укрепляться. И если реализовывать его вдруг не будет возможности, то можно легко впасть в чувство вины, которое будет съедать массу энергии. Дефицит энергии будет быстро отражаться на здоровье самым пагубным образом. Снижение иммунитета прямо пропорционально росту чувства вины.

Фото: пресс-служба

Страх расслабиться это уже не стремление контролировать все и вся. Это быстро развивающееся состояние беспомощности с невозможностью как-либо изменить ситуацию. Если не проработать страхи, то тревожность будет нарастать бесконтрольно. А дальше снова по той же схеме: депрессивные состояния и прочие расстройства личности.

Попытка уйти от внутренних проблем происходит, если мозг не решает поставленные извне задачи. В этом случае он найдет себе занятие все равно. И это будет “мыслемешалка”, из которой самый обычный выход, это работать. И если не проработать свои внутренние проблемы, то очень легко потерять покой и приобрести проблемы со сном.

Отдых – это не просто ничегонеделание. Это прежде всего регенерация организма. Без регенерации он становится похож на плохую ксерокопию, сделанную с предыдущей плохой ксерокопии. А регенерация дает возможность полностью восстановить физическое и психическое состояние.

19 октября 2023, 06:42
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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