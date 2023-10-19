Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем

Сергей Лазарев работает не покладая рук. С чем связано трудолюбие певца – ответила клинический психолог Ирина Польгун.

Существует четыре фактора, которые не дают полноценно отдыхать: стремление все контролировать, потребность все время действовать (как компенсация), страх расслабиться и отдыхать, попытка уйти от внутренних проблем.



Стремление все контролировать выражается в желании, чтобы все получилось как надо, то есть – сделай все сам! Невозможно все делать самому, и контролировать других людей, которые что-то делают для тебя, тоже невозможно. Если не умерить стремление контролировать, то тревожность будет все время возрастать. А тревожные состояния – это первый шаг на пути к расстройствам личности, депрессивным состояниям и прочим неприятностям.

Потребность все время действовать , это когда ты все время чем-то занят, то возникает ощущение достижения и продуктивности. Мы так привыкаем с детства, что нельзя сидеть без дела, что теряем навык расслабляться и наслаждаться ничегонеделанием. Если не научиться различать привычку что-то делать и реальную необходимость в работе, то рефлекс будет продолжать укрепляться. И если реализовывать его вдруг не будет возможности, то можно легко впасть в чувство вины, которое будет съедать массу энергии. Дефицит энергии будет быстро отражаться на здоровье самым пагубным образом. Снижение иммунитета прямо пропорционально росту чувства вины.

Страх расслабиться это уже не стремление контролировать все и вся. Это быстро развивающееся состояние беспомощности с невозможностью как-либо изменить ситуацию. Если не проработать страхи, то тревожность будет нарастать бесконтрольно. А дальше снова по той же схеме: депрессивные состояния и прочие расстройства личности.

Попытка уйти от внутренних проблем происходит, если мозг не решает поставленные извне задачи. В этом случае он найдет себе занятие все равно. И это будет “мыслемешалка”, из которой самый обычный выход, это работать. И если не проработать свои внутренние проблемы, то очень легко потерять покой и приобрести проблемы со сном.

Отдых – это не просто ничегонеделание. Это прежде всего регенерация организма. Без регенерации он становится похож на плохую ксерокопию, сделанную с предыдущей плохой ксерокопии. А регенерация дает возможность полностью восстановить физическое и психическое состояние.