16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Среда 18 октября

22:1716-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой 21:46Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой 21:31Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде 21:21Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента 21:14Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике 20:59Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 20:08После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы 19:52Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 19:30Почему мужчина не хочет жениться: вот в чем причина 19:05Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части 18:13Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу "Давай поженимся!" 17:53Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты 17:41Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео 00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы 22:18Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи 21:54Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру 21:30Русский гений: звезда шоу "Синяя птица" покорила США 20:54С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18:54Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе 17:42Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17:10Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России 17:00"Тетя Таня" Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса 16:45Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16:25Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой

16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой
772

Девушка продолжает радовать подписчиков своего телеграм-канала. Дочь певицы Глюкозы выложила забавное фото аккурат перед поездкой на премьеру.

Лидия Чистякова, несмотря на свой юный возраст, уже ведет активный светский образ жизни и регулярно обновляет свой официальный аккаунт для многочисленной аудитории. В нем молодая звезда России транслирует свою личную и публичную жизнь. Уже с утра она продемонстрировала россиянам свой ультрамодный образ. Видимо, певица Глюкоза прививает ей хороший вкус.

А уже днем наследница популярной поп-дивы выложила фото, сделанное на природе, причем довольно забавное. В окружении деревьев 16-летняя дочь певицы Глюкозы облюбовала перед камерой огромный ствол. Лида забралась на массивный пень и начала позировать — как королева на троне.

"Я на пеньке сижу", — прокомментировала свои фото известная девушка. Что ж, похоже, певица Глюкоза вырастила редкую красавицу.

А следом Лидия Чистякова выложила кадры из машины, где она на заднем сиденье при полном параде едет на премьеру нового мультика. Она пообещала поделиться впечатлениями позднее. Кроме того, знаменитость собралась написать рецензию после просмотра первых двух серий. Очевидно, певица Глюкоза передала ей не только особый шарм и популярность, но и талант творца.


18 октября 2023, 22:17
Глюкоза и Лидия Чистякова. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы

В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой
Популярная актриса предстала в новом образе. Рената Литвинова поразила общественность необычными снимками. Широкую известность актриса получила после того, как на экраны вышла картина "Увлеченья", в которой она сыграла главную роль.

Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде
В своем телеграм-канале ведущая опубликовала видеозапись, где она все в том же строгом виде, однако не в образе ведущей программы "Время". На сей раз Екатерина Андреева выступила перед публикой вживую. Видеозапись выложена сегодня вечером, однако само событие прошло еще в конце сентября и предназначалось для очень узкого круга людей.

Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента

Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента
Куда метит знаменитый на всю Россию и другие страны мира Максим Галкин*? Неужели в колоде жизни ему выпал бесценный козырь? Популярный шоумен получил славу и влияние после того, как стал ведущим многих культовых программ на российском телевидении.

Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике

Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике
Популярная актриса вышла в свет. Юлия Михалкова потрясла общественность откровенным образом. Еще в детстве популярная артистка знала, что жизнь сведет ее с кино.

Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну

Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну
В эфире Первого канала звезда обсудила конфликт отца и дочери. Юлия Барановская была удивлена, что в нем не замешана другая женщина. В программе Александра Гордона и Юлии Барановской "Мужское/Женское" на Первом канале регулярно поднимаются очень щепетильные моменты семейных отношений.

Выбор читателей

17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17/10ВтрНе поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 17/10ВтрСобчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 18/10СрдРадостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 17/10ВтрПрячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль