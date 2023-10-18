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Среда 18 октября

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Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну

Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну
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В эфире Первого канала звезда обсудила конфликт отца и дочери. Юлия Барановская была удивлена, что в нем не замешана другая женщина.

В программе Александра Гордона и Юлии Барановской "Мужское/Женское" на Первом канале регулярно поднимаются очень щепетильные моменты семейных отношений. В этот раз сюжет шоу был довольно оригинален: родная дочь просила лишить отца родительских прав на свою 15-летнюю сестру и переписать их на бабушку. Юлия Барановская с интересом разбиралась в подробностях

20-летняя Яна обвиняет Василия в том, что, когда ей было семь лет, отец ушел в другую семью, напрочь забыв про своих детей. Папа не просто не поддерживал отношений с дочками, но и серьезно задолжал по алиментам — за Яну 280 тысяч рублей, за несовершеннолетнюю Настю — свыше 300. Мама девочек умерла в этом году, и с опекой младшей дочери возникли проблемы.

В ходе программы возникли долгие разборки, в итоге Василий даже сказал Яне — и на всю страну, что не любит ее. В итоге юрист Анастасия Гребенюк заметила:

"Мужчина никогда не бросает детей, он завершает отношения с женщиной", — уверена Гребенюк.

По ее словам, в данном случае очень важно перестать смотреть на ситуацию глазами матери — в дальнейшем это приведет к ненависти ко всем мужчинам, и лишение родительских прав, для которого, кстати, нет никаких оснований, только усилит это. Яна, слушая это, заметно нервничала, но Юлия Барановская своим привычным спокойным убедительным тоном смогла ее расслабить и несколько оправдала отца, но при этом и осудила его.

"Папа так не должен себя вести по отношению к своей дочке. Говорить на всю страну: "Я тебя не люблю". Ян, я вам просто от себя хочу сказать: это неправда. На ребенка можно злиться, ребенок может тебя довести, но не любить своего ребенка невозможно. Ваш отец вас любит. По-другому не может быть, вот с этой мыслью и живите, а все, что вылетает из его рта — это вторично, понимаете. А вам это очень здорово поможет в отношениях с мужчинами. Просто знайте, это истина", — заключила Барановская.

Телеведущей вполне можно верить, хоть и она по сути пытается учить жить всю страну. Несмотря на сложности в отношениях с мужчинами, она является примерной матерью детей от Андрея Аршавина. Юлия Барановская понимает, что детям нужен отец, и очень хочет найти мужчину своей мечты.

18 октября 2023, 20:59
Юлия Барановская. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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