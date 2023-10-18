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Среда 18 октября

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Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента

Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента
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Куда метит знаменитый на всю Россию и другие страны мира Максим Галкин*? Неужели в колоде жизни ему выпал бесценный козырь?

Популярный шоумен получил славу и влияние после того, как стал ведущим многих культовых программ на российском телевидении. Среди них "Кто хочет стать миллионером?", "Танцы со звездами", "Новогодний парад звезд", а также многие другие. Однако особенно сильно всем запомнилась передача "Лучше всех", в которой Максим Галкин* находил язык с маленькими участниками.

Правда, в последний год популярный ведущий пропал с экранов России. Весной 2022 года Максим Галкин*, как и многие другие артисты, покинул родные земли из-за известной для всех причине. Затем артист обосновался в Израиле со своей супругой Аллой Пугачевой.

Примечательно, что в следующем году в России пройдут очередные выборы президента. Правда, кто станет бороться за титул главы государства до конца еще не ясно. Как сообщает Царьград, некоторые эмигранты, которые в прошлом году покинули родные земли, сулят заветный пост извечному юмористу, коим стал для народа Максим Галкин*.

Стоит отметить, что такое предложение уже было оговорено и раньше. Лайма Вайкуле в интервью с Ксенией Собчак заявила, что артист отлично подошел бы на этот пост, потому что в нем есть все человеческое. Возможно, певица оказалась права, но ясно одно, что предателя России не станет выбирать народ.

Ранее "Дни.ру" писали, что Максим Галкин* препятствует возвращению авторитета Аллы Пугачевой.

* — признан в России иностранным агентом на основании решения Минюста.

18 октября 2023, 21:21
Максим Галкин. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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