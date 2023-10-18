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Среда 18 октября

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Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке

Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке
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Вокруг светской львицы кружатся колоритные творческие мужчины. Ольга Бузова может похвастаться обществом знаменитых личностей с привлекательной биографией.

Популярная телеведущая смогла получить известность и признание народа после того, как стала участницей шоу "Дом 2". Кажется, что нет такого занятия, в котором бы она себя не попробовала. Ольга Бузова уже успела испытать себя в роли актрисы, ведущей, ресторатора, певицы, жены, дизайнера, модели.

Сейчас звезда российского шоу-бизнеса является лицом телеканала ТНТ. Одной из самых популярных передач на федеральном канале стало шоу "Новые звезды в Африке", в котором Ольге Бузовой досталась роль ведущей.

Суть программы заключается в том, что участникам приходится выполнять сложнейшие испытания, за которые они получают специальные монеты. На заработанные деньги они могут покупать себе еду, а Ольга Бузова все это контролирует.

К слову, участниками шоу становятся популярные артисты российской эстрады. Спутался с поющей телеведущей на съемочной площадке даже Иракли Пирцхалава. Впрочем, бурные обсуждения он вызывает и по другому поводу. В недавнем интервью WomanHit мужчина огласил решение о браке. Как известно, певец несколько лет назад расстался с Софьей Гребенщиковой.

Стоит отметить, что артист не привык делиться подробностями личной жизни с журналистами, поэтому на вопрос о том, почему паре не удалось сохранить брак, мужчина предпочел не отвечать. Однако заверил, что он счастлив из-за того, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях.

"Я счастлив, что мы с Софьей — прекрасная команда по воспитанию наших детей, а это самое главное", – отметил Иракли Пирцхалава.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова нашла замену детям.

18 октября 2023, 19:52
Ольга Бузова. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Womanhit.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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