Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все

Популярный актер может остаться ни с чем из-за совершенной ошибки. Михаил Ефремов переживает непростой период.

Два года назад жизнь популярного актера разделилась на "до" и "после". Летом 2020 года случилось ДТП с участием артиста. Михаил Ефремов сел за руль автомобиля и врезался в машину на встречной полосе.

Врачи пытались сохранить жизнь мужчины, находившегося в машине, в которую въехал знаменитый актер. Однако Сергея Захарова не стало. Затем Михаила Ефремова приговорили к 7,5 лет колонии.

Как известно, дядя артиста Александр Покровский ушел на небеса больше года назад. Оказалось, что накануне он составил завещание. Многие были убеждены, что родственник оставит все наследство артисту. Однако покойный решил завещать деньги семье Сергея Захарова, а квартиру на Тверской, стоимостью 50 миллионов рублей, государству. Михаил Ефремов оказался не у дел.

А ведь изначально жилплощадь должна была достаться актеру, это зафиксировано документально. Правда, теперь, вероятнее всего, эта бумага станет недействительной. Как сообщает сайт "Страсти", первая версия завещания не имеет силы. Так что отбывающий срок в колонии Михаил Ефремов рискует потерять все. Ведь артист уже остался без друзей, работы, уважения и авторитета.

Остается надеяться, что все можно изменить к лучшему и светлое будущее уже на пороге. Ранее "Дни.ру" писали, что Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в 2024 году.