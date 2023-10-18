Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Среда 18 октября

16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео 00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы 22:18Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи 21:54Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру 21:30Русский гений: звезда шоу "Синяя птица" покорила США 20:54С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18:54Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе 17:42Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17:10Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России 17:00"Тетя Таня" Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса 16:45Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16:25Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян 14:54Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики 14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри

Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри
1369

Несмотря на бомбоубежище, дети Примадонны оказались уязвимы в непонятной обстановке. Алла Пугачева разумно эвакуировала их из Израиля.

Сама народная артистка сейчас находится в Кесарии, невзирая на постоянную тревогу. Накануне достоянием общественности стала фотография из бомбоубежища детей Аллы Борисовны — Лизы и Гарри. По словам психологов, даже несмотря на то, что там они находятся в относительной безопасности, тем более, что отец рядом, имеется и другой нюанс, от которого Алла Пугачева постаралась уберечь детей.

В частности, психолог Андрей Зберовский упоминает из своей практики несколько случаев серьезных нарушений, полученных следствием пребывания в осажденном городе. Специалист отмечает, что нет сомнений: пребывать в такой обстановке непросто психически, а особенно это касается детей.

Нередко у мирного населения впоследствии наблюдаются проблемы — это и нервные срывы, и неврозы, и элементарные психологические травмы, возможно даже развитие посттравматического стрессового расстройства. Разумеется, Алла Пугачева об этом догадывалась, тем более, что для детей это опаснее вдвойне.

Даже если мальчик или девочка лично не наблюдали ничего специфического, сам факт нахождения в волнительной обстановке дает отклик при становлении личности. Когда же речь идет о том, что ребенок увидел вещи, о которых даже писать не стоит, это может отразиться на всей его дальнейшей жизни. Алла Пугачева разумно уберегла Лизу и Гарри, смогла спасти своих детей от этих последствий и вывезла их из Израиля.

18 октября 2023, 16:30
Алла Пугачева. Фото: © Vadim Tarakanov/Global Look Press/globallookpress.com
Попкорнnews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние

По теме

Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта

Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме

Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме
Популярный певец находится в центре внимания. Сосо Павлиашвили затронул актуальную проблему. Слава к певцу пришла после того, как он выпустил песню "Ждет тебя грузин".

Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов
SHAMAN несколько месяцев удивлял всех дредами, заставляя думать, что носит парик. Но недавно самый популярный артист страны сменил прическу. О причинах откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру". Если говорить про российских исполнителей, которые в разное время носил дредлоки или попросту дреды, то вспоминаются Децл, Филипп Киркоров и Элджей.

"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды

"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды
Специалист объяснила, почему Марина Анисина приняла решение сохранить брак с Никитой Джигурдой после его неверности. Никита Джигурда – один из самых экстравагантных, ярких и страстных мужчин российского шоу-бизнеса.

Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"?

Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"?
Программа "Модный приговор" возвращается на экраны ТВ. Александр Васильев рассказал, кто может занять кресло ведущего. Историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев в интервью Национальной Службе Новостей поделился своими мыслями по поводу возвращения шоу "Модный приговор".

Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения

Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения
Ольга Бузова поделилась радостью в свежем выпуске своего нового шоу. Последние несколько лет знаменитая певица и ведущая телепроекта "Дом-2" не может похвастаться успехами на любовном фронте.

Выбор читателей

17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16/10ПндРодившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17/10ВтрНе поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 17/10ВтрСобчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 17/10ВтрАкиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления