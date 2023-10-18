Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри

Несмотря на бомбоубежище, дети Примадонны оказались уязвимы в непонятной обстановке. Алла Пугачева разумно эвакуировала их из Израиля.

Сама народная артистка сейчас находится в Кесарии, невзирая на постоянную тревогу. Накануне достоянием общественности стала фотография из бомбоубежища детей Аллы Борисовны — Лизы и Гарри. По словам психологов, даже несмотря на то, что там они находятся в относительной безопасности, тем более, что отец рядом, имеется и другой нюанс, от которого Алла Пугачева постаралась уберечь детей.

В частности, психолог Андрей Зберовский упоминает из своей практики несколько случаев серьезных нарушений, полученных следствием пребывания в осажденном городе. Специалист отмечает, что нет сомнений: пребывать в такой обстановке непросто психически, а особенно это касается детей.

Нередко у мирного населения впоследствии наблюдаются проблемы — это и нервные срывы, и неврозы, и элементарные психологические травмы, возможно даже развитие посттравматического стрессового расстройства. Разумеется, Алла Пугачева об этом догадывалась, тем более, что для детей это опаснее вдвойне.

Даже если мальчик или девочка лично не наблюдали ничего специфического, сам факт нахождения в волнительной обстановке дает отклик при становлении личности. Когда же речь идет о том, что ребенок увидел вещи, о которых даже писать не стоит, это может отразиться на всей его дальнейшей жизни. Алла Пугачева разумно уберегла Лизу и Гарри, смогла спасти своих детей от этих последствий и вывезла их из Израиля.