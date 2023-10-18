Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме

Популярный певец находится в центре внимания. Сосо Павлиашвили затронул актуальную проблему.

Слава к певцу пришла после того, как он выпустил песню "Ждет тебя грузин". Хит дал артисту возможность получить признание народа. Он неоднократно признавался, что его творческий путь был по-настоящему тернистым. Долгое время Сосо Павлиашвили писал свою музыку в подвале и лишь только через несколько лет смог добиться успеха.

В молодости популярный исполнитель был настоящим сердцеедом. Многие женщины мечтали, чтобы Сосо Павлиашвили обратил на них свое внимание. Сам певец хвастался своим статусом и рассказывал, что тогда у него было более тысячи любовниц.

Стоит отметить, что несмотря на большие успехи в живописи, популярный исполнитель все-таки решил связать свою жизнь с музыкой. О своем решение он, к слову, ни разу не пожалел. А песни на патриотическую тематику стали неотъемлемой частью его творчества.

В интервью с Пятым каналом Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме. По мнению артиста, чувство любви к Родине и лирика являются одними из основных тем в его творчестве. Кроме того, певец отметил, что положительно относится к молодым исполнителям, которые пишут песни на патриотическую тематику.

"Из таких моментов создается наша счастливая старость, когда тебе не стыдно за свое содеянное, когда твои дети гордятся тобой. И не имеет значения, какого ты ранга певец или певица", – поделился Сосо Павлиашвили.

Ранее "Дни.ру" писали, что женатый Сосо Павлиашвили обрел счастье с другой.