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Среда 18 октября

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Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"?

Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"?
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Программа "Модный приговор" возвращается на экраны ТВ. Александр Васильев рассказал, кто может занять кресло ведущего.

Историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев в интервью Национальной Службе Новостей поделился своими мыслями по поводу возвращения шоу "Модный приговор". Однако Васильева в этот сезон не пригласили, как пишет телеканал "360".

На протяжении 14 лет Александр Васильев был бессменным ведущим главной модной программы страны. Он с невероятной деликатностью всегда поддерживал героев программы, давал важные рекомендации и рассказывал интересные факты из мира моды. Кажется, что его отсутствие в эфире шоу не представляется возможным. Но это факт: теперь "Модный приговор" будут вести без Александра Васильева.

Как признался ведущий, он очень рад, что шоу возвращается. Главное, чем он гордится – это своим вкладом в популяризацию моды. И, если программа будет идти дальше, значит, как утверждает Васильев, его работа прошла не зря.

По словам Александра Васильева, решение о том, что он больше не принимает участие в программе "обоюдное". Ведущий отметил, что есть "некоторые обстоятельства", по которым он не будет больше вести программу. При этом он уточнил, что для любого художника, связанного с миром моды, работа в данной программе является довольно непростым делом. Ведь шоу снимается ежедневно, а для творческих людей, которые привыкли постоянно работать, это может быть препятствием в профессии.

Александр Васильев заявил, что не унывает из-за произошедшего. Теперь у него появилось больше времени, чтобы гастролировать по миру и заниматься любимым делом.

18 октября 2023, 14:51
Национальная Служба Новостей✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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