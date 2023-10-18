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Среда 18 октября

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Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения

Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения
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Ольга Бузова поделилась радостью в свежем выпуске своего нового шоу.

Последние несколько лет знаменитая певица и ведущая телепроекта "Дом-2" не может похвастаться успехами на любовном фронте. Зато карьера звезды идет в гору и процветает. Поклонники не перестают задавать вопросом, откуда у брюнетки берутся силы на участие в многочисленных проектах. Недавно Ольга Бузова в очередной раз удивила публику, запустив новое шоу.

Проект с участием телеведущей, запущенный в социальной сети ВКонтакте, получил название "Ольга Вузова". В выпусках программы артистка путешествует по городам России и рассказывает о технических вузах страны. Для съемок новой серии певица побывала в Архангельске и местном Северном Арктическом федеральном университете. Оказалось, эта поездка подарила ей приятные впечатления.

В новом выпуске шоу Ольга Бузова назвала столицу Приморья фантастическим местом. Как выяснилось, во время съемок звезда не только получила яркие эмоции от увиденного, но и нашла замену детям. Не секрет, что к 37 годам певице до сих пор не посчастливилось стать мамой, хотя она очень об этом мечтает. Но во время съемок в Архангельске ей удалось найти отдушину в выращивании растений.

Как пишет Царьград, в рамках проекта ведущая вырастила клюкву в пробирке. Этот опыт стал для нее одним из самых запоминающихся за всю поездку. В выпуске Бузова отметила, что пока не родила наследников, зато ей удалось подарить жизнь растению.

"Все, что было до, не имеет никакого значения, потому что это было до того, как появилась клюква имени Ольги Бузовой", – с гордостью заявила телезвезда.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию.

18 октября 2023, 14:09
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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