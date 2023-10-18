Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет

Бритни Спирс рассказала, что прервала незапланированную беременность по инициативе избранника.

Последние несколько месяцев весь мир обсуждает развод известной исполнительницы с тренером по фитнесу Сэмом Асгари. Впрочем, это далеко не единственная громкая история в личной жизни звезды. Не секрет, что на счету у артистки немало бурных романов с коллегами по цеху. Одним из них в свое время стал знаменитый певец Джастин Тимберлейк. С ним Бритни Спирс состояла в отношениях еще в далекой юности.

Как известно, известные на весь мир артисты были парой в начале нулевых. Разумеется, этот громкий роман активно обсуждали поклонники, а журналисты упорно пытались выведать как можно больше подробностей. Но, как оказалось, некоторые детали остались тайной для публики. Часть из них Бритни решилась раскрыть в своих мемуарах.





Откровения звезды пока не были опубликованы, но в Сеть уже успели попасть шокирующие фрагменты. Так, Бритни Спирс призналась, что сделала аборт от Джастина Тимберлейка в 19 лет. По словам певицы, за прерывание беременности выступил ее возлюбленный. Как рассказала блондинка, артист не хотел становиться отцом в столь юном возрасте, поэтому убедил ее избавиться от ребенка.

Сейчас Спирс не уверена, что это решение в ее жизни было правильным. Очевидно, сомнения и сожаления одолевали знаменитость и раньше. Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на TMZ, много лет назад певица намекала на содеянное в своем творчестве. В одном из кадров клипа на песню "Everytime" Бритни спела на фоне рожающей женщины. Кроме того, в этой композиции обнаружили двусмысленные строчки, которым раньше не придавали значения.

"И каждый раз я вижу тебя во сне, вижу твое лицо, ты преследуешь меня… Кажется, ты нужен мне, детка", – намекала о своих сожалениях в песне Бритни Спирс.



Ранее "Дни.ру" писали о том, что Бритни Спирс снова пошла вразнос.