Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Среда 18 октября

13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео 00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы 22:18Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи 21:54Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру 21:30Русский гений: звезда шоу "Синяя птица" покорила США 20:54С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь 18:54Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе 17:42Муж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17:10Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России 17:00"Тетя Таня" Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса 16:45Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 16:25Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян 14:54Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики 14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Война закончилась": бывшая жена об отношениях с Кончаловским 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой

Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой
5146

Судя по всему, Ксения Собчак расскажет о своем новом статусе только из роддома. А пока скандальная телеведущая только хвастается животиком.

Ох и Ксюша, ох и провокаторша! На своей странице в соцсети Ксения Собчак отожгла по полной программе аки солистка "Тодес". Подписчики телеведущей стали свидетелями, как радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой. Вспомнился бессменный хит "Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша...!" Так задорно журналистка выплясывала, заглядываясь на себя в зеркало, что у многих снова появились мысли о ее возможной беременности. Уж больно явно проступает округлый живот мадам Собчак сквозь платье с рычащим орнаментом.

Заводная Ксения Собчак надела поверх платья черный пиджак, возможно, для того, чтобы выглядеть более скромно. Хотя это качество сложно ассоциировать с ведущей. Однако вполне можно сопоставить с женщиной в положении.

В июне Ксения Собчак также публиковала не менее провокационные фото в своем блоге. Она выставила снимки с отдыха на Бали, где явно просматривался ее выпирающий живот сквозь платье. Тогда подписчики уже поспешили поздравить ее с радостным событием. Однако жена Богомолова проигнорировала комментарии по этому поводу.

Напомним, что Ксения Собчак в браке со вторым мужем Константином Богомоловым воспитывает сына Платона от первого брака.

18 октября 2023, 12:19
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде

Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире

"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире
Лидия Федосеева-Шукшина обратилась публично к своей внучке Анне. Актриса требует вернуть долю собственности на квартиру. Непрекращающиеся споры по поводу квартиры Шукшиных продолжаются.

Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет

Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет
Бритни Спирс рассказала, что прервала незапланированную беременность по инициативе избранника. Последние несколько месяцев весь мир обсуждает развод известной исполнительницы с тренером по фитнесу Сэмом Асгари.

Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе

Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе
Борис Корчевников упомянул о бракосочетании в студии телепередачи "Жизнь и судьба". С каждым годом в российском шоу-бизнесе остается все меньше знаменитостей, не обремененных узами брака.

70-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни

70-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни
Когда смотришь на легендарную ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" "тетю Таню" Веденееву, понимаешь, что мы постарели, а она с той поры не только не изменилась, но даже стала еще прекраснее. Секрет вечной молодости и красоты 70-летняя актриса театра и кино раскрыла корреспонденту "Дни.ру" в ресторане "Пифагор" на презентации спектакля "Тетка Чарлея" столичного "Театра на Трубной", в котором играет с 2009 года. "У меня – нестандартный организм, – призналась Татьяна Веденеева.

Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили

Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили
Неужели Татьяна Буланова родит в 54 года? Поклонники заподозрили звезду в третьей беременности. На днях в "Крокус сити холл" прошел вечер памяти Юрия Шатунова, где звезда 90-х Татьяна Буланова исполнила песню "Звездная ночь".

Выбор читателей

16/10ПндРодившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 17/10ВтрНе поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 17/10ВтрСобчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 17/10ВтрАкиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления