Судя по всему, Ксения Собчак расскажет о своем новом статусе только из роддома. А пока скандальная телеведущая только хвастается животиком.

Ох и Ксюша, ох и провокаторша! На своей странице в соцсети Ксения Собчак отожгла по полной программе аки солистка "Тодес". Подписчики телеведущей стали свидетелями, как радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой. Вспомнился бессменный хит "Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша...!" Так задорно журналистка выплясывала, заглядываясь на себя в зеркало, что у многих снова появились мысли о ее возможной беременности. Уж больно явно проступает округлый живот мадам Собчак сквозь платье с рычащим орнаментом.

Заводная Ксения Собчак надела поверх платья черный пиджак, возможно, для того, чтобы выглядеть более скромно. Хотя это качество сложно ассоциировать с ведущей. Однако вполне можно сопоставить с женщиной в положении.

В июне Ксения Собчак также публиковала не менее провокационные фото в своем блоге. Она выставила снимки с отдыха на Бали, где явно просматривался ее выпирающий живот сквозь платье. Тогда подписчики уже поспешили поздравить ее с радостным событием. Однако жена Богомолова проигнорировала комментарии по этому поводу.

Напомним, что Ксения Собчак в браке со вторым мужем Константином Богомоловым воспитывает сына Платона от первого брака.