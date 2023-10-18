Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта

Музыкальный продюсер рассказал о том, что Алла Пугачева с семейством может в скором времени вернуться в Россию. Причины очевидны.

В последнее время происходит слишком много событий которые собрались "в одну точку" и могут таки сгенерировать возвращение Аллы Пугачевой на родину. Ну, во-первых, на Земле обетованной сейчас очень неспокойно. Очередное обострение палестино-израильского конфликта не на шутку потрусило уехавших российских звезд, поселившихся там. В их числе и Алла Борисовна Пугачева, которая со своим мужем и детьми уехала в Израиль после февральских событий 2022 года.

А, во-вторых, совсем недавно в резиденции примадонны было замечено оживление. "Дни. Ру" ранее писали, что в подмосковной деревне Грязи, где у Пугачевой и ее мужа-иноагента стоит замок, начался ремонт. В СМИ отметили, что несколько специалистов выходили оттуда – речь шла о ремонте части дворца.

К фактам, которые говорят сами за себя присоединилось и мнение эксперта. Критик порассуждал: как скоро Пугачева вернется в Россию? Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что певица возможность возвращения на родину не исключает. Тем более, что Алла Пугачева не имеет каких-либо препятствий для приезда в Россию. Эксперт уточнил, что ремонт, затеянный в резиденции примадонны, скорее всего, говорит о скором возвращении хозяев. "Я не исключаю, что Алла Борисовна с мужем могут просто в ближайшее время вернуться в свои Грязи", — высказал свое мнение Рудченко.