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Среда 18 октября

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На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь

На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь
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Лада Дэнс появилась на публике в довольно смелом наряде. На ногах певицы, которые оказались частично оголены, заметили необычное.

Последние несколько месяцев за здоровье легенды 90-х Лады Дэнс молилась вся страна. В начале августа известная артистка попала в страшную аварию. Машина, в которой ехала знаменитая певица, на большой скорости врезалась в два столкнувшихся автомобиля. В результате ДТП Лада Дэнс получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где перенесла несколько операций.

Во время пребывания в клинике исполнительница почти не выходила на связь с публикой и отказывалась от общения с журналистами. Поэтому какое-то время поклонником оставалось лишь переживать и гадать, как себя чувствует звезда. А в сентябре все, кто волновался за певицу, смогли вздохнуть с облегчением. Как писали "Дни.ру" ранее, она впервые после аварии появилась на телевидении в передаче у Андрея Малахова. Тогда фанаты наконец увидели свою любимицу и узнали, что она проходит непростой период реабилитации.

К счастью, теперь Лада Дэнс предстает перед публикой не на больничной койке, а в самом лучшем виде. Накануне знаменитость вышла в свет, посетив осенний бранч в московском ресторане "Гвидон" вместе с другими артистами. Для эффектного появления на мероприятии певица выбрала довольно смелый образ. Она облачилась в короткий наряд черного цвета с золотыми элементами, дополнив его дырявыми колготками в мелкую сетку.

В необычном образе Лада Дэнс выглядела дорого и свежо. Однако благодаря полупрозрачным колготкам на ее теле обнаружили странную деталь. Как заметили журналисты, на снимке, сделанном с близкого расстояния, отчетливо видна необычная форма ног певицы. Источник предположил, что звезда не всегда добросовестно выполняла физкультуру, поэтому мышцы на ее ляжках могли атрофироваться.

Впрочем, мелкие недостатки всегда можно исправить. Главное, что исполнительница прекрасно себя чувствует. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лада Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне.

18 октября 2023, 10:10
Лада Дэнс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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