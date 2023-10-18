70 летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни

Когда смотришь на легендарную ведущую программы "Спокойной ночи, малыши" "тетю Таню" Веденееву, понимаешь, что мы постарели, а она с той поры не только не изменилась, но даже стала еще прекраснее. Секрет вечной молодости и красоты 70-летняя актриса театра и кино раскрыла корреспонденту "Дни.ру" в ресторане "Пифагор" на презентации спектакля "Тетка Чарлея" столичного "Театра на Трубной", в котором играет с 2009 года.

"У меня – нестандартный организм, – призналась Татьяна Веденеева. – И в этом смысле я – точная копия моего папы. У меня в организме все, кроме эмоций, замедлено – пониженная температура тела, пониженное давление, замедленное сердцебиение. Наверное, поэтому пока у кого-то организма стареет на два года, у меня – только на один (улыбается)".

Веденеева долгое время об этом даже не догадывалась. А потом узнала о своей редкой природной особенности от врачей. И они сказали, что это состояние называется "брадикардия". Это нарушение частоты сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту у взрослых.

"У меня сердце бьется примерно 43 раза в минуту, в лучшем случаем, 55", – призналась актриса.

"Многие доктора считают это неизлечимой болезнью, но как-то я с ней живу и она мне никак не мешает, более того, врачи меня часто спрашивают: "Вы, наверное, профессиональная спортсменка?" Хотя я и спорт даже рядом не стояли. Оказалось, у профессиональных спортсменов вырабатывается более редкое сердцебиение, что позволяет им быть более выносливыми", – рассказала звезда.

Такое явление медиками признается нормальным при отсутствии других патологических симптомов, таких как усталость, слабость, головокружение, обмороки, дискомфорт в грудной клетке или затрудненное дыхание.