70 летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни

"У меня – нестандартный организм, – призналась Татьяна Веденеева. – И в этом смысле я – точная копия моего папы. У меня в организме все, кроме эмоций, замедлено – пониженная температура тела, пониженное давление, замедленное сердцебиение. Наверное, поэтому пока у кого-то организма стареет на два года, у меня – только на один (улыбается)".
Веденеева долгое время об этом даже не догадывалась. А потом узнала о своей редкой природной особенности от врачей. И они сказали, что это состояние называется "брадикардия". Это нарушение частоты сердечных сокращений до менее чем 60 ударов в минуту у взрослых.
"У меня сердце бьется примерно 43 раза в минуту, в лучшем случаем, 55", – призналась актриса.
"Многие доктора считают это неизлечимой болезнью, но как-то я с ней живу и она мне никак не мешает, более того, врачи меня часто спрашивают: "Вы, наверное, профессиональная спортсменка?" Хотя я и спорт даже рядом не стояли. Оказалось, у профессиональных спортсменов вырабатывается более редкое сердцебиение, что позволяет им быть более выносливыми", – рассказала звезда.
Такое явление медиками признается нормальным при отсутствии других патологических симптомов, таких как усталость, слабость, головокружение, обмороки, дискомфорт в грудной клетке или затрудненное дыхание.