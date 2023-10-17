С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь

Денис Шальных выложил в соцсети свежие фото. Публика ахнула от того, насколько милым оказалось новое увлечение сына Елены Яковлевой.

Денис Валерьевич давно известен своим талантом эпатировать публику. Бодибилдер-любитель, тело которого покрывает около 70% татуировок, публикует фотографии с интересными неординарными постановками и играет в своеобразной группе. Кроме того, сын Елены Яковлевой является завсегдатаем всевозможных ток-шоу.

Не так давно он в очередной раз произвел фурор, обновив свой кожный покров очень неоднозначными татуировками — несмотря на то, что несколько лет назад мама, звезда "Каменской" утверждала: сын остепенился и даже начал сводить украшения. Теперь Денис набил себе изображения Джеффри Дамера и Теда Банди — известных серийных убийц.

Сын Елены Яковлевой пояснил в интервью, что вовсе не находит их привлекательными личностями, очень даже наоборот, а нанести их на тело его заставили некоторые факты из их биографии, которые его забавляют. По словам Дениса Шальных, причина этого действа, как и в принципе всего его эпатажа — отсеять из его жизни ненужных людей, продемонстрировав характер без прикрас.

Актриса понимает своего сына и любит его, но есть нюанс: он ее единственный ребенок, и ей наверняка хотелось бы получить внуков — Денис, в свою очередь, никогда не скрывал своего отношения к деторождению и хочет избавить знаменитую мать от возможности быть бабушкой. Вполне возможно, что со временем он изменит свою позицию, но часики-то тикают, ему в ноябре исполнится 31 год. Тем любопытнее его свежий пост в социальной сети.

"С дочкой дорогой моей любимой" — такой подписью сын Елены Яковлевой снабдил несколько фотографий с очень милой и симпатичной... кошечкой.

Кто знает, если Денис Валерьевич так нежно относится к кошке, может быть, когда-нибудь, он захочет и понянчить своего ребенка? Ведь если проследить за его биографией внимательнее, становится понятно: его слова об "отсеивании" правдивы, и на деле это очень хороший и благородный человек, известный на всю великую Россию.

Сравнить, к примеру, его с другим москвичом, который выгнал из дома 93-летнюю тетю вместе с котом. Об этой истории пишет Neva. Today. Вне всякого сомнения, сын великолепной актрисы РФ Елены Яковлевой намного лучше — он всего лишь украшает себя рисунками и любит животных.