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Вторник 17 октября

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С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь

С дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь
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Денис Шальных выложил в соцсети свежие фото. Публика ахнула от того, насколько милым оказалось новое увлечение сына Елены Яковлевой.

Денис Валерьевич давно известен своим талантом эпатировать публику. Бодибилдер-любитель, тело которого покрывает около 70% татуировок, публикует фотографии с интересными неординарными постановками и играет в своеобразной группе. Кроме того, сын Елены Яковлевой является завсегдатаем всевозможных ток-шоу.

Не так давно он в очередной раз произвел фурор, обновив свой кожный покров очень неоднозначными татуировками — несмотря на то, что несколько лет назад мама, звезда "Каменской" утверждала: сын остепенился и даже начал сводить украшения. Теперь Денис набил себе изображения Джеффри Дамера и Теда Банди — известных серийных убийц.

Сын Елены Яковлевой пояснил в интервью, что вовсе не находит их привлекательными личностями, очень даже наоборот, а нанести их на тело его заставили некоторые факты из их биографии, которые его забавляют. По словам Дениса Шальных, причина этого действа, как и в принципе всего его эпатажа — отсеять из его жизни ненужных людей, продемонстрировав характер без прикрас.

Актриса понимает своего сына и любит его, но есть нюанс: он ее единственный ребенок, и ей наверняка хотелось бы получить внуков — Денис, в свою очередь, никогда не скрывал своего отношения к деторождению и хочет избавить знаменитую мать от возможности быть бабушкой. Вполне возможно, что со временем он изменит свою позицию, но часики-то тикают, ему в ноябре исполнится 31 год. Тем любопытнее его свежий пост в социальной сети.

"С дочкой дорогой моей любимой" — такой подписью сын Елены Яковлевой снабдил несколько фотографий с очень милой и симпатичной... кошечкой.

Кто знает, если Денис Валерьевич так нежно относится к кошке, может быть, когда-нибудь, он захочет и понянчить своего ребенка? Ведь если проследить за его биографией внимательнее, становится понятно: его слова об "отсеивании" правдивы, и на деле это очень хороший и благородный человек, известный на всю великую Россию.

Сравнить, к примеру, его с другим москвичом, который выгнал из дома 93-летнюю тетю вместе с котом. Об этой истории пишет Neva. Today. Вне всякого сомнения, сын великолепной актрисы РФ Елены Яковлевой намного лучше — он всего лишь украшает себя рисунками и любит животных.

17 октября 2023, 20:54
Фото: © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Cын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Сын Елены Яковлевой гладит кошку. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных в программе &quot;Секрет на миллион&quot;. Кадр НТВ/ntv.ru
Сын Елены Яковлевой, Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789

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