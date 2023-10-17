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Вторник 17 октября

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Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России

Гузеева на шоу "Давай поженимся!" беспардонно выругалась на глазах у всей России
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Ведущая брачного шоу на Первом канале нередко очень бурно реагирует на рассказы ее гостей. Вот и сейчас Лариса Гузеева не сдержалась.

Один из участников "Давай поженимся!" рассказывал о своем прошлом, и, по просьбе Ларисы Андреевны, затронул тему своей первой любви, как ему впервые разбили сердце. Девушка сама проявила инициативу в знакомстве: в свои 21 подцепила 18-летнего мальчика в спортзале. Роман длился около четырех месяцев, притом, что юная спортсменка была в Москве проездом, будучи жительницей провинциального города.

Когда классическая история подошла к концу, и абитуриентка не поступила, то начала сводить все на нет, чтобы, по словам Артура, не думать, не горевать. Лариса Гузеева в этот момент напомнила ему про ужасный случай, произошедший на дорожном переходе: пара гуляла и не слишком удачно перешла улицу. Парень охотно поддержал тему.

"Это неуважительное отношение к человеку. То есть мы с ней переходили дорогу, [...] машина далеко и она в любом случае остановится — потому что пешеходный переход. Но она неслась, как ей показалось", — вспомнил Артур.

Юноша уверял, что автомобиль далеко, и пара спокойно перейдет дорогу, а та засомневалась и убежала вперед. Лариса Гузеева сочувственно, но со своим обычным слегка ироничным отношением, внимательно слушала. "Ну то есть как бы ни за руку меня не взяла, ни со мной рядом была, а убежала", — расстроен парень.

"Вы могли споткнуться о штанину — вот так вот, ножкой — и упала [бы] — гадина какая, старая", — попыталась с юмором перевести момент в шутку Лариса Гузеева и по привычке беспардонно выругалась. Видимо, это сработало: парень мягко заметил, что на тот момент не предавал этому значения, девушка очень ему нравилась, а депрессия началась уже после отъезда. Лариса Гузеева с видимым удовольствием продолжила "допрос" на глазах у всей России в эфире Первого канала.

17 октября 2023, 17:10
Лариса Гузеева. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globalookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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Лариса Андреевна Гузеева

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