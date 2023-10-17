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Вторник 17 октября

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Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины

Охлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины
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Известный кинодеятель рассказал о моменте, когда ему все стало окончательно ясно. Иван Охлобыстин подчеркивает, что это было даже не в 2014 году.

Знаменитый актер стал гостем программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1". Будучи звездой нашумевшего фильма "Холоп", посвященного специфическому перевоспитанию мажора, Иван Охлобыстин признает, что когда-то сам нуждался в таком перевоспитании — вместе с женой он пережил разные волнительные ситуации, теперь же в составе огромной семьи оба ведут деятельность на Донбассе.

Украина никогда не была чужой для Ивана Охлобыстина, актер в какой-то степени знает всю ситуацию изнутри. Звезда "Интернов" рассказал, когда именно все для себя решил и поставил точку относительно Украины — именно в тот момент произошла громкая история со звездами украинского шоу-бизнеса Потапом и Настей Каменских.

"Для себя я окончательно точку поставил в 12-ом году", — объясняет Иван Охлобыстин.

В 2012 году он по приглашению Потапа, активно выступавшего тогда с Настей Каменских, отправился в украинскую столицу. Смысл этой поездки был в совместных съемках документального фильма о "прекрасном красивом русском городе Киеве". Однако на месте Иван Охлобыстин и другие кинодеятели стали свидетелями удивительной сцены.

"Барышня голая, в труселях, хохоча, бензопилой пилила крест на горе. Есть яркие события, по которым можно считывать реальность — и вот она такая... Рядом стояло несколько человек и снимали на телефончики", — рассказал Иван Охлобыстин на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что произошедшее недоразумение, которое никто даже не попытался остановить, стало для него точкой невозврата. При этом, как истинный христианин, Иван Охлобыстин сочувствует героине этой истории — ведь народ нашел смех и радость там, где это совершенно было не к месту.

17 октября 2023, 16:45
Иван Охлобыстин. Фото: © Pavel Kashaev/Global Look Press/globallookpress.com
Россия 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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