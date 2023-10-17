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Вторник 17 октября

16:10"Подвинул меня": 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN'ом 15:05"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости 14:59Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала 14:57Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян 14:54Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики 14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца 06:21Как проверить недвижимость перед покупкой? 04:31Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист 02:46Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства 00:38Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс 22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок 16:52Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался? 16:40Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье 16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства
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"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости

"Это не жизнь": Анфиса Чехова откровенно о зависимости
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Популярная актриса находится в центре внимания общественности. Анфиса Чехова заговорила о серьезной проблема.

Артистка получила популярность после того, как стала ведущей на телевидение. Она заслужила любовь зрителя благодаря своей искренности и профессионализму. Анфиса Чехова всегда находит выход из любой ситуации и хорошо держится в кадре.

Популярная актриса любит общаться со своей аудиторией. Она активно ведет социальные сети, делится своими мыслями и публикует различные фотокарточки. На днях популярная ведущая в своем микроблоге подняла серьезную проблему, которой посвятила цикл видеозаписей с рассуждениями.

Анфиса Чехова откровенно поговорила со своими подписчиками о любовной зависимости. По мнению артистки, это психологическое состояние, при котором человек становится эмоционально и психологически зависимым от своего партнера или отношений. Звезда убеждена, что когда женщина становится зависима от любви, то она начинает терять себя.

"В зависимости нам плохо, когда нет объекта нашей любви, и когда мы с ним нам тоже плохо, потому что нет нас...А какая это жизнь? Это не жизнь, это зависимость", – поделилась Анфиса Чехова.

Многие поклонники поблагодарили телеведущую за то, что она открыла им глаза на проблему. Они отметили, что раньше не задумывались о том, что являются зависимыми от своих партнеров. Однако мысли Анфисы Чеховой помогли им признать то, что они не замечали в себе.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анфиса Чехова откровенно поговорила о пластических операциях.

17 октября 2023, 15:05
Анфиса Чехова. Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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