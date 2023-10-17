Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением

SHAMAN представил наставника Тесты Список звезд с безупречной репутацией Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Вторник 17 октября

14:09Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением 13:50Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно 13:48Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона 13:11Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму? 13:01Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой 12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца 06:21Как проверить недвижимость перед покупкой? 04:31Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист 02:46Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства 00:38Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс 22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок 16:52Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался? 16:40Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье 16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства 11:11Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России 11:06Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце 10:38Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 10:10Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь" 10:05Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением

Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением
930

Певица Лариса Долина горько высказалась о произошедшем: "Сколько мы записали красивейшей музыки".

Народная артистка РФ Лариса Долина в своем блоге в социальной сети разместила пост, в котором выразила свои мысли по поводу случившегося. Потрясенная трагедий Долина выступила с эмоциональным заявлением. Певица написала и о горьком сожалении, и о счастье, которое ей довелось пережить. "Спасибо, что выбирали меня, спасибо, что давали возможность становиться частью знаковых и золотых кинофильмов!", – написала артистка в своем блоге. При этом сквозь строки восхищения проступила горечь потери.

Ушел из жизни автор золотого музыкального фонда советских мультфильмов и кинофильмов. "Мастер" и "Великий музыкант", – так назвала Геннадия Игоревича Гладкова Лариса Долина.

Советский и российский композитор Геннадий Игоревич Гладков умер в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности, как сообщает информационный портал "Общественная Служба Новостей". Факт смерти Геннадия Игоревича подтвердил его помощник Малик Аминов 16 октября.

Народный артист Российской Федерации сотрудничал с театрами, писал музыку к спектаклям, сотрудничал со многими поэтами. В его творческой биографии также значится создание балетов, мюзиклов, опер.

Наиболее известно творчество композитора по советским фильмам и мультфильмам. Его талант причастен к таким бессмертным киношедеврам как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Джентльмены удачи" и другие. Также Гладков написал музыку к любимым всеми мультипликационным фильмам: "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты".

Геннадий Игоревич Гладков состоял в Союзе кинематографистов и Союзе композиторов России.

17 октября 2023, 14:09
телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом

Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно

Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно
Лера Кудрявцева призналась, что в ее жизни был эпизод нездоровых отношений, который она до сих пор вспоминает с ужасом. Сегодня знаменитая на всю страну телеведущая по-настоящему счастлива в личной жизни.

Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?

Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?
Балерина всея Руси Анастасия Волочкова снова в отношениях. Повторит ли ее новый избранник судьбу предыдущих? Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова никогда не скрывала своей тяги к мужчинам.

Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой

Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой
Оказалось, Алла Пугачева всегда была довольно капризна в своих требованиях к организации концертов. Полтора года назад знаменитая артистка Алла Пугачева покинула родину и перебралась в Израиль.

Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу

Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу
Популярный певец заявил, что не планирует покидать родные земли. Михаил Шуфутинский высказался о тех, кто дает концерты за рубежом. Популярный певец получил широкую известность после выхода песни "Третье сентября".

Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде

Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде
Ксения Собчак высказалась на насущную тему в своем телеграм-канале. Ксения Собчак – не только известная на всю страну журналистка и телеведущая, но и активная пользовательница социальных сетей.

Выбор читателей

16/10Пнд"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой 15/10Вск"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 15/10ВскСчастливый Басков принимает поздравления с особым событием 16/10ПндПервый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 16/10Пнд"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 16/10ПндСобчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля