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Вторник 17 октября

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Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно

Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно
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Лера Кудрявцева призналась, что в ее жизни был эпизод нездоровых отношений, который она до сих пор вспоминает с ужасом.

Сегодня знаменитая на всю страну телеведущая по-настоящему счастлива в личной жизни. Звезда построила семью с футболистом Игорем Макаровым, который младшее ее на 16 лет, и подарила ему замечательную дочку Марию. Однако такой идиллией в любовных делах Лера Кудрявцева могла похвастаться не всегда.

Не секрет, что до встречи с нынешним супругом блондинка успела дважды связать себя узами брака. В первом союзе у знаменитости родился сын Лев, который уже сделал ее бабушкой. Помимо официальных браков, у ведущей были отношения, не закрепленные печатями в паспорте. И далеко не все романы, как оказалось, оставили у нее приятные воспоминания.

В новом интервью Лера Кудрявцева призналась, что один из своих союзов до сих пор вспоминает с ужасом. Телеведущая рассказала о токсичных отношениях, в которых состояла в далеком прошлом. Возлюбленный блондинки был очень влиятельным и ревнивым мужчиной. Звезда вспомнила, что жила рядом с ним в постоянном страхе, хотя они даже не были женаты.

По словам блондинки, мужчина был маниакально в нее влюблен и отслеживал каждый ее шаг. Кроме того, под его гнетом жили все близкие телеведущей. Со временем Лера Кудрявцева смогла выбраться от нездоровых отношений, но до этого долгое время была несчастлива в них. Спутник удерживал ее рядом с собой угрозами и шантажом.

"Я убегала, охранники меня возвращали. Я жила с человеком просто насильно", – призналась Лера Кудрявцева.

К счастью, теперь в жизни телеведущей все иначе. Знаменитость состоит в счастливых отношениях и, как писали "Дни.ру" ранее, ошеломляет публику помолодевшим видом на фоне мужа. А бывший избранник звезды, по ее признанию, смог измениться. Лера Кудрявцева простила мужчину, хотя они давно не общаются.

17 октября 2023, 13:50
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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