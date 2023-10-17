Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой

Оказалось, Алла Пугачева всегда была довольно капризна в своих требованиях к организации концертов.

Полтора года назад знаменитая артистка Алла Пугачева покинула родину и перебралась в Израиль. С тех пор ее положение на российской сцене претерпело серьезные изменения. Многие уже смирились с тем, что легендарная Примадонна еще не скоро вернется в Россию, если вообще вернется, поэтому начали присматривать другую артистку на ее место королевы эстрады. А ведь когда-то Алла Пугачева считалась незаменимой и могла позволить себе без стеснения диктовать любые правила.

Организатор концертов Сергей Лавров рассказал, что раньше певица славилась особыми запросами. Музыкальный продюсер рассекретил заоблачный райдер, учитывающий многочисленные капризы Примадонны. Как пишет "Царьград", особенно щепетильно Алла Пугачева относилась к пунктам, которые касались ее передвижения, проживания и комфорта.

Лавров отметил, что главным требованием царицы российской сцены был теплый дом или гостиница. Кроме того, артистка не скромничала при выборе автомобиля для перемещений по городу. По словам музыкального продюсера, Алла Пугачева не раз просила предоставить ей лимузин, чтобы подчеркнуть статус.

"Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль – тогда это ещё было можно сделать", – рассказал Сергей Лавров.

Помимо жилья и роскошных автомобилей, организаторам концертов приходилось тратиться на отдельный вагон поезда для звезды. Музыкальный продюсер отметил, что Алла Пугачева предпочитала ездить именно таким способом, вместо того чтобы летать на самолете. Также в райдере Примадонны был пункт о наличии теплого молока. Впрочем, по словам Лаврова, иногда от певицы поступали запросы и на более крепкие напитки.

Как известно, помимо заоблачных требований к организаторам концертов, раньше артистка могла позволить себе и бурные романтические приключения. Ранее "Дни.ру" писали о последствиях романа, который Алла Пугачева тайно крутила с Александром Абдуловым.