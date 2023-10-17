Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу

Популярный певец заявил, что не планирует покидать родные земли. Михаил Шуфутинский высказался о тех, кто дает концерты за рубежом.

Популярный певец получил широкую известность после выхода песни "Третье сентября". Этот трек стал гимном начала осени. Юрий Шуфутинский смог получить признание народа своим невероятным голосом и гениальной музыкой.

Стоит отметить, что многие артисты в прошлому году покинули родные земли по известной для всех причине. Правда, если некоторые звезды уехали и предпочли хранить молчание по поводу произошедшего, то многие все-таки приняли решение поливать грязью родную страну, которая все время кормила их.

Поведение своих коллег по цеху многие оставшиеся в России звезды не оценили. Для них остается непонятно, как можно отзываться негативно про место, где они родились и долгое время зарабатывали деньги. Популярный певец признался, что не хочет уезжать из России.

Михаил Шуфутинский оказался ехать за границу из-за того, что его смущает отношение к звездам, которое есть на Западе. Как сообщает Царьград, певец любит Россию и свой родной город.

"Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!", – отметил Михаил Шуфутинский.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Михаила Шуфутинского появился еще один особенный день.