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Вторник 17 октября

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Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль

Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль
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Бывшая участница "Фабрики" Саша Савельева недавно поделилась душещипательными фактами. Она вместе с семьей находится в эпицентре военного конфликта.

Еще 14 лет назад бывшая "фабрикантка" Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым уехала в Израиль. С тех пор семья жила на две страны. Но в феврале 2022 года супруги окончательно покинули Россию.

Семья Мужа Савельевой проживала до их переезда в Ашкелоне – городе, который находится на границе Израиля и сектора Газа. Молодожены решили также обосноваться здесь – поближе к родне. Но это сейчас приносит им много трудностей и переживаний.

Как известно, именно территория Ашкелона стала эпицентром нового витка обострения палестино-израильского конфликта. Саша Савельева в своих соцсетях призналась, что они с сыном прячутся в бомбоубежище: в доме есть специальная комната с укреплениями, где можно переждать обстрелы.

Саша Савельева также рассказала о своих переживаниях. "Мне страшно", – написала певица. По признанию жены Сафонова, она занимает себя домашними делами, чтобы хоть как-то почувствовать "землю под ногами"

В перерывах между обстрелами звезда российской сцены успевает выходить на связь и рассказывать подписчикам о своих буднях под пулями. Тем не менее, Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль. А несколько дней назад ее супруг Кирилл Сафонов неожиданно заявил, что все происходящее в Израиле выглядит "красиво".

17 октября 2023, 11:47
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.
Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений.
скандально известный режиссер Валерия Гай Германика оценила работу Кирилла Сафонова.
Солисты группы "Корни" порезвились с мыльными пузырями.
Влад Топалов.
Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
"Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Актриса Елена Захарова.
Алексей Кабанов с красавицей-женой.

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