Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль

Бывшая участница "Фабрики" Саша Савельева недавно поделилась душещипательными фактами. Она вместе с семьей находится в эпицентре военного конфликта.

Еще 14 лет назад бывшая "фабрикантка" Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым уехала в Израиль. С тех пор семья жила на две страны. Но в феврале 2022 года супруги окончательно покинули Россию.

Семья Мужа Савельевой проживала до их переезда в Ашкелоне – городе, который находится на границе Израиля и сектора Газа. Молодожены решили также обосноваться здесь – поближе к родне. Но это сейчас приносит им много трудностей и переживаний.

Как известно, именно территория Ашкелона стала эпицентром нового витка обострения палестино-израильского конфликта. Саша Савельева в своих соцсетях призналась, что они с сыном прячутся в бомбоубежище: в доме есть специальная комната с укреплениями, где можно переждать обстрелы.

Саша Савельева также рассказала о своих переживаниях. "Мне страшно", – написала певица. По признанию жены Сафонова, она занимает себя домашними делами, чтобы хоть как-то почувствовать "землю под ногами"

В перерывах между обстрелами звезда российской сцены успевает выходить на связь и рассказывать подписчикам о своих буднях под пулями. Тем не менее, Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль. А несколько дней назад ее супруг Кирилл Сафонов неожиданно заявил, что все происходящее в Израиле выглядит "красиво".