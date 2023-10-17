Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде

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Вторник 17 октября

12:23Не поддавшийся искушениям Шуфутинский отказался ехать за границу 11:54Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде 11:47Прячутся в бомбоубежище: Савельева из "Фабрики" не собирается покидать Израиль 11:31Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге 11:17Россияне ополчились на позирующую Высоцкую в странном образе 10:54"Бедное мышление": Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам 10:52Допускал не раз: Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку 10:02"Вопросов нет": Рудковская назвала лучших музыкальных исполнителей 09:51Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости 09:30"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены 09:15Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой 09:13Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности 08:00Гастроэнтеролог: Яичница с беконом на завтрак вредит людям с заболеваниями сердца 06:21Как проверить недвижимость перед покупкой? 04:31Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист 02:46Чем не стоит кормить своих собак: ветеринар назвала опасные лакомства 00:38Простой рецепт против осенней хандры от Эвелины Бледанс 22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок 16:52Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался? 16:40Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье 16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства 11:11Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России 11:06Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце 10:38Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 10:10Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь" 10:05Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа 09:42Остановила годы: как Успенской удается оставаться молодой в 69 лет 09:26"Я его недолюбливаю": Дайнеко откровенно об отношениях с бывшим супругом 09:20Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству 09:03Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 09:00"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой
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Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде

Собчак сделала заявление о постельных клопах: умудряются оказаться везде
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Ксения Собчак высказалась на насущную тему в своем телеграм-канале.

Ксения Собчак – не только известная на всю страну журналистка и телеведущая, но и активная пользовательница социальных сетей. Знаменитость ведет авторский ютуб-канал, а также обсуждает с подписчиками все происходящее в мире в своих блогах. На страницах блондинки практически каждый день появляются свежие записи на самые разные темы. Накануне Ксения Собчак опубликовала новый пост о важном и в очередной раз оправдала свое звание королевы скандала.

В своем телеграм-канале журналистка решила заговорить о шумихе, которая разразилась из-за нашествия насекомых в Париже. Особенно остро это вопрос встал во время Недели моды. Тогда о неприятном соседстве в виде разной живности не заговорил разве что ленивый. Теперь о ситуации высказалась и Собчак.

Блондинка заявила, что больше не может обходить эту тему стороной, и сделала заявление о постельных клопах. Как ни странно, журналистка высказала довольно непопулярное мнение. Ксения Собчак назвала разразившийся скандал "истерией" и дала понять, что не разделяет всеобщего негодования. По словам ведущей, эти насекомые есть во всех городах.

"Иногда из-за пары-тройки перемещений одного человека, они умудряются оказаться везде", – заявила Собчак.

Экс-звезда "Дома-2" напомнила, что особенно активно проблему нашествия постельных клопов начали освещать после массового приезда в город медийных личностей. В результате о проблеме, как уточнила Ксения Собчак, узнал буквально весь мир. А когда Неделя моды подошла к концу, насекомых стали обнаруживать и в других странах.

"Напрашивается шутка, что разнесли любители высокой моды", – поиронизировала журналистка.

Ранее, как писали "Дни.ру", Ксения Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля.

17 октября 2023, 11:54
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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