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Вторник 17 октября

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"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены

"Поступил некрасиво": Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены
2013

По данным Росстата, с января по апрель 2023 года число разводов в стране выросло на более чем 15 тысяч – с 200 853 до 216 170. О том, каким болезненным бывает разрыв с некогда любимым человеком, знаменитая актриса театра и кино Ольга Спиркина знает на личном примере.

У Ларисы Лужиной было четыре мужа. Алла Пугачева замужем в пятый раз. Людмила Гурченко ходила в ЗАГС шесть раз. Но всех перещеголяла Ольга Спиркина. В чем призналась корреспонденту "Дни.ру" на презентации в клинике "МедЭстет", где ее легендарная основательница Карина Назарова рассказывала звездам об интегративной медицине.

"Я шесть раз состояла в законном браке, и сейчас, уже в седьмой раз получается, сошлась со своим бывшим – третьим по счету мужем, – сообщала звезда. – Это предприниматель Давид Давиташвили, отец моей младшей дочери Марии. Дочь нас соединила".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Интересно, что пятым мужем актрисы был Дмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Но те отношения Спиркина вспоминает с ужасом. "Его образ жизни мне не подходил, если корректно и мягко сказать про причину нашего развода, – говорит Ольга. – Это печальная история, потому что он поступил некрасиво – подал три иска против меня и полтора года мы с ним судились. И только сейчас он забрал эти иски – то ли прозрел, то ли что-то хорошее в жизни, сердце и голове у него произошло".

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актриса рассказала, что хорошее отношения ей удалось сохранить с первым супругом: "С Александром Корженкиным у нас был студенческий брак, мы поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ и до сих пор мы общаемся. Общалась и со вторым мужем – журналистом Алексеем Новиковым, но он, к сожалению, умер".

17 октября 2023, 09:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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