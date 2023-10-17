Шаляпин в образе красавчика засветился рядом с подругой Волочковой

Прохор Шаляпин в совершенно необычном для него амплуа отжигал на съемках клипа "русской Барби". Артист поспешил поделиться в соцсетях своим "новым" лицом.

Самый скандальный певец российского шоу-бизнеса, который долгое время спекулировал своей "родословной", на этот раз решил поиграть "в куклы". Прохор Шаляпин в образе пластикового красавчика засветился рядом с подругой Волочковой. Розовая принцесса по имени Таня Тузова пригласила шоумена в свой клип. Правда похожесть на друга Барби не все находят в дамском угоднике Шаляпине, но, кажется, он не особенно опечален этим фактом. Еще бы! Сняться в клипе персонажа, с которым рядом стоял "настоящий" Кен Родриго Алвес! Значит – немного опылиться новым творческим образом.

Таня Тузова, к слову сказать, любит играть в куклы. И это не шутка. У белокурой девушки многомиллионная коллекция пластиковых игрушек. Она живет в своем розовом мире, делает пластические операции, надевает максимально гламурные наряды и постоянно выходит замуж, поет, а также посещает светские тусовки.

Скорее всего, Прохор Шаляпин глубоко проникся философией культа молодой исполнительницы. "Самая красивая кукла Таня на свете", – прокомментировал образ певицы знаменитый дамский угодник. Во всей красе Шаляпин предстал в новом образе на своей странице в соцсети в белой шляпе и черной рубашке с бахромой, как пишет телеканал "360".

Напомним, что Прохор Шаляпин – российский певец, который сначала выступал под псевдонимом. Его настоящее имя Андрей Андреевич Захаренков. Однако псевдоним прижился, и артист даже поменял паспорт. Он участвовал в таких телепроектах как "Фабрика звезд", "Утренняя звезда". Певец активно участвует в телешоу и снимается в кино.



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