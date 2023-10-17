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Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности

Прибавление в семье: Ляйсан Утяшева рассказала о беременности
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Популярная гимнастка больше десяти лет счастлива в браке с комиком. Ляйсан Утяшева проговорилась по поводу своего интересного положения.

Звездная пара счастливы в браке более десяти лет. Их союз считается примером для подражания. Более того, многих волнует, как Павлу Волю и Ляйсан Утяшевой удается находить время на семью, постоянно удивлять друг друга и при это посвящать себя работе.

Стоит отметить, что пара любит делиться с аудиторией советами, касающимися сохранения брака. Звезды убеждены, что важно разговаривать друг с другом. Павел Воля неоднократно говорил о том, что все конфликты они решают в моменте, а не ходят и замалчивают что-то.

К слову, в их союзе всегда царит поддержка и понимание. В 2012 году Ляйсан Утяшева потеряла ближайшего ей человека – маму. Событие сильно ударило по девушке. Она неоднократно признавалась, что в тяжелый период ей очень помогал супруг. Тогда гимнастка похудела и стала весить сорок килограмм.

Тогда к одному переживанию добавилось другое. Врачи говорили, что Ляйсан Утяшева может остаться без детей. Ведь тогда у нее пропали даже месячные. Правда, прибавление в семье все-таки состоялась. На днях Ляйсан Утяшева рассказала о первой беременности.

Как оказалось, в момент, когда врачи пророчили, что гимнастка останется без детей, близкие говорили, что мама пошлет с неба ей ребенка. На отдыхе в Италии к ней приходит осознание, что она ест, как не в себя. Тогда она и поняла, что похоже находится в интересном положении.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ляйсан Утяшева выдала правду об интимной жизни с Павлом Волей.

17 октября 2023, 09:13
Ляйсан Утяшева. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ютуб-канал Ляйсан Утяшевой ✓ Надежный источник

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