Засудили за обман: Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости

Дмитрий Тарасов продал квартиру в столице с помощью риелтора, но, как утверждают СМИ, забыл заплатить ему за работу.

Было время, когда Дмитрий Тарасов мог похвастаться контрактом с престижным футбольным клубом и внушительным заработком. Однако блестящая карьера спортсмена оказалась не вечной. Теперь бывший муж Ольги Бузовой уже не имеет таких высоких доходов, а значит, не может позволить себе жить на широкую ногу. Поговаривают, что в некоторых моментах семье футболиста даже приходится ограничивать себя. Но иногда, вероятно, Дмитрий Тарасов подходит к вопросу экономии чересчур серьезно.

Как известно, не так давно спортсмен начал распродавать свою недвижимость. В прошлом году он решил избавиться от квартиры в столице, обратившись за помощью в риелторское агентство. Через некоторое время на владения футболиста нашли покупателя, и сделка состоялась. Однако провернуть ее, как утверждает источник, Тарасов решил без посредников. Поэтому оплату за свои услуги компания так и не получила.

Так, продажа недвижимости обернулась для бывшего мужа Ольги Бузовой громким скандалом. Когда правда о переходе права собственности другому лицу вскрылась, представители риелторской конторы отправили Дмитрию Тарасову досудебную претензию. А затем футболиста и вовсе решили засудить за обман и невыполнение обязательств.

В итоге иск компании был удовлетворен, а спортсмена обязали выплатить риелтору всю сумму. Как уточняет источник, Дмитрий Тарсов попытался решить вопрос, подав апелляцию, но ее не удовлетворили. Сообщается, что теперь невыплаченные футболистом 205 тысяч рублей пытаются взыскать судебные приставы. СМИ пишут, что если экс-избранник Бузовой будет продолжать игнорировать задолженность, ему может грозить запрет на выезд из страны.

Впрочем, вполне возможно, что спортсмен попросту забыл о разбирательстве с риелторской компанией из-за семейных забот. Как известно, вместе с супругой Анастасией Костенко он воспитывает троих детей. А недавно, как писали "Дни.ру" ранее, супруги сообщили, что ждут четвертого ребенка. Вероятно, сейчас Дмитрий Тарасов так окрылен из-за приближающегося пополнения, что ему не до скандала.