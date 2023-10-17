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Вторник 17 октября

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Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист

Участник шоу Лазарева и Баскова произвел настоящий фурор: что спел артист
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На шоу Сергея Лазарева и Николая Баскова участник поразил своим вокальным исполнением. 96 членов жюри из 100 его поддержали.

В шоу "Ну-ка, все вместе!", ведущими которого являются Сергей Лазарев и Николай Басков, судейство устроено очень интересно. Во-первых, удивляет количество членов жюри – сто человек. Во-вторых, то, как они сидят в зале – практически амфитеатр. И под таким моральным прессингом участники шоу должны выступить перед уже состоявшимися звездами шоу-бизнеса.

На днях участник программы Михаил Житов из посёлка Каменка Мезенского района удивил своим необыкновенным исполнением. Шутка ли дело: 96 членов жюри из 100 встали. А это значит, что большинство проголосовало за Михаила. Его выступление вызвало яркий отклик. Так, например, Стас Костюшкин встал одним из первых, как пишет Царьград.

32-летний Михаил Житов рассказал зрителям о своём детстве из 90-х, а также жизни в посёлке, где часто бывали перебои со светом. Поэтому уроки участнику шоу приходилось делать при свете лампы. В общем, жизнь была не сахар, но это только закалило парня, как признался он в своей визитке.

Житов еще до начала исполнения песни успел заинтриговать жюри своим внешним видом. А затем он начал петь композицию Алиши Киз "If I Ain't Got You". Сергей Лазарев не сразу понял, как ему реагировать, но в итоге тоже проголосовал "за". "Если серьёзно, это инопланетянин. Это НЛО. Такая индивидуальность! Такая самобытность!", – прокомментировал выступление Михаила Житова ведущий.

Николай Басков не смог сдержаться и рассмеялся, когда Житов назвал "кумиром детства" певицу Акулу, одну из немногих, кто выразил недовольство по поводу исполнения Михаила. В итоге, к сожалению, Михаил не смог пройти в следующий этап шоу.

17 октября 2023, 04:31
smotrim.ru✓ Надежный источник

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Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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