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Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления

Акиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления
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Российская кинозвезда Оксана Акиньшина достигла небывалых высот и теперь вызывает значительный общественный резонанс по очень важному поводу.

В 2012 году популярная актриса вышла замуж за популярного кинопродюсера. Пара не чаяла души друг в друге. Через несколько лет у них родились двое детей. Правда, в 2018 году Оксана Акиньшина объявила о разводе с Арчилом Геловани.

Как известно, в 2017 году, когда в семье еще царила гармония, бывший супруг попросил у актрисы в долг более тридцати миллионов рублей. По всей видимости, Оксана Акиньшина с самого начала не очень верила в способности бизнесмена, поэтому деньги дала, но не просто, а заключив договор займа с поручительством и процентами за неуплату.

Неожиданно для всех в 2018 году популярная актриса приняла решение расстаться с отцом ее детей. По словам Оксаны Акиньшиной, супруг не поддерживал ее стремление вернуться в кино к славе и успеху. Он ревновал ее к работе и хотел, чтобы она сидела дома с детьми.

Получилось, что Арчил Геловани взял деньги и не сдержал обещания. Так бывший супруг задолжал артистке полмиллиона долларов. Однако от этого Оксана Акиньшина только преуспела и доказала свою женскую силу, отличившись расчетливым великодушием.

По сути Оксана Акиньшина выиграла у жизни в лотерею, проявив мудрую щедрость по отношению к мужчине в 2017 году. Ведь сохранив лицо и репутацию доброго человека, она отдала свои кровные с расчетом на выгоду. Со временем курс доллара заметно вырос, а по решению суда Арчил Геловани должен выплатить долг по полной программе.

Теперь кинопродюсеру не отделаться. Суд обязал вернуть миллионы в четыре платежа строго по графику до 1 сентября 2025 года. Звезда шоу-бизнеса Оксана Акиньшина вышла из ситуации победителем с высоко поднятой головой, ее поздравляют многочисленные поклонники в социальных сетях.

17 октября 2023, 16:25
Оксана Акиньшина. Nadezhda Markalova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Страстно, нежно и забавно: как целуются Акиньшина, Пресняков и другие

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

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