Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя

SHAMAN представил наставника Тесты Список звезд с безупречной репутацией Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Понедельник 16 октября

22:27Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора 22:00Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя 21:45Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это 21:20Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя 20:31"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию 19:41Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы 19:29Любительнице провокаций Мадонне выдвинули условия для выступления в России 18:32Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это 18:27"Ужас!": резко постаревшая Тодоренко раскрыла свой страх 17:54"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась 17:36На уехавшую Лободу подали в суд в России: подробности 17:23Сенсация: у покойного Грачевского появится еще один ребенок 16:52Патриот Израиля Галкин* сидит на чемоданах: куда он собрался? 16:40Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье 16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства 11:11Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России 11:06Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце 10:38Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 10:10Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь" 10:05Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа 09:42Остановила годы: как Успенской удается оставаться молодой в 69 лет 09:26"Я его недолюбливаю": Дайнеко откровенно об отношениях с бывшим супругом 09:20Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству 09:03Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 09:00"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой 08:44Никогда не забудет: Без чего Барановская не может выйти из дома 08:19Дыры в щеках: косметолог без лицензии изуродовал бывшую жену Кончаловского 08:08Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса 06:14Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников 04:295 табу для пластического хирурга 02:21Тест: угадайте фильм по цитате Олега Басилашвили 00:13Талантливый актер и кумир всех российских женщин: чем так хорош Павел Прилучный? 22:08Жизнь и судьба несравненной Алисы Фрейндлих: почему народ без ума от "нашей мымры"? 20:21За что россияне обожают SHAMAN'а? 18:21"Красавец!": Распутина возжелала переделанное тело Киркорова 17:35Разводятся или нет? Отец Агутина выдал правду о браке его сына с Варум 16:40"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 15:45Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото 14:44Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием 14:02Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова 13:28Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах 12:30"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя

Родившая в Аргентине звезда российского кино дала дочери необычное имя
2110

Ольга Кузьмина удивила поклонников, объявив, как назвала появившуюся на свет несколько дней назад наследницу.

Многие зрители помнят Ольгу Кузьмину по небольшим ролям в "Ералаше". Впрочем, актриса снималась там еще будучи совсем юной, а широкую известность обрела благодаря нашумевшему сериалу "Кухня". С тех пор, как на экраны вышли первые серии проекта, исполнительница роли официантки Насти начала завоевывать сердца публики. А сегодня Ольга Кузьмина уже может похвастаться большой армией верных поклонников.

Не так давно артистка порадовала фанатов, подарив свой невероятный голос Чебурашке в новом одноименном российском фильме. Увы, счастье почитателей длилось недолго, и уже в сентябре им пришлось серьезно забеспокоиться. Дело в том, что Кузьмина покинула страну. Тогда многие начали волноваться, что звезда "Кухни" может не вернуться.

Вопреки сомнениям публики, перебираться за границу навсегда Ольга Кузьмина не собирается. Как известно, она уехала из России, чтобы родить второго ребенка в другой стране. На днях у актрисы и ее мужа Евгения Апанасевича родилась дочка. Как писали "Дни.ру" ранее, малышка появилась в Аргентине.


Последние несколько дней артистка наслаждалась своим новым статусом, не раскрывая подписчикам в социальных сетях слишком личных подробностей. Тем временем поклонники актрисы гадали, как новоиспеченные родители решили назвать нового члена семьи. Сегодня знаменитость решила раскрыть эту тайну. Оказалась, она дала дочери необычное имя.

В новой записи Ольга Кузьмина рассказала, что они с мужем назвали малышку Мира-Мария. По словам актрисы, первая часть имени пришла им в голову еще несколько месяцев назад. А вторая, как поделилась звезда, появилась всего за несколько недель до родов.

"Вспомнили, что в апреле, когда мы вместе с нашими родителями были на пасхальной службе в Будславском костеле, который тоже носит имя Девы Марии, я впервые почувствовала шевеления малышки", – разоткровенничалась Ольга Кузьмина.

16 октября 2023, 22:00
Ольга Кузьмина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

Любовь Зайцева. Фото: Дни.ру
Ольга Кузьмина. Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Юлия Волкова. Фото: Дни.ру
Влад Топалов. Фото: Дни.ру
Яна Поплавская. Фото: Дни.ру
Глюкоза. Фото: Дни.ру
Александр Головин. Фото: Дни.ру
Анна Цуканова-Котт. Фото: Дни.ру

По теме

Покинувшая страну актриса Кузьмина родила дочь

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок

Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора

Памяти Геннадия Гладкова: главные творения композитора
Великий советский композитор скончался сегодня на 89 году жизни. Геннадий Гладков долгие десятилетия дарил нам свои великолепные композиции, благодаря которым навсегда останется в памяти людей. Десять лет назад композитор перенес инсульт, от последствий которого ему так и не удалось оправиться до конца, сообщает gazetametro.

Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это

Знаменитый советский актер стал ведущим музыкального шоу на ТВ: вот кто это
Известная передача стартует на экранах в обновленном составе уже через несколько дней. "Хорошие песни" – одна из самых популярных и любимых российскими зрителями музыкальных программ.

Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя

Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя
Александр Покровский умер еще более года назад, однако именно сейчас стало известно о содержимом его завещания. Дядя Михаила Ефремова составил документ незадолго до гибели. Обнародование текста этой бумаги поразило людей столь редким для наших дней подлинным благородством.

"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию

"Никогда бы не смогла": Ольга Бузова назвала тяжелую для нее профессию
Ольга Бузова рассказала, с каким делом бы не хотела связать свою жизнь. Сегодня имя Ольги Бузовой знакомо практически каждому телезрителю нашей страны.

Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы

Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы
Лидер "Машины времени" объявил о возвращении с европейских гастролей. Андрей Макаревич* не сомневается, что может пригодиться в борьбе с исламскими террористами. Практически сразу после начала СВО России на Украине Андрей Макаревич* осудил действия российских властей и покинул страну.

Выбор читателей

15/10ВскСчастливый Басков принимает поздравления с особым событием 15/10Вск"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 16/10ПндПервый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 16/10Пнд"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 15/10Вск"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент 16/10ПндЛегендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь"