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Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя

Дядя Ефремова отписал часть имущества семье погибшего из-за актера водителя
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Александр Покровский умер еще более года назад, однако именно сейчас стало известно о содержимом его завещания. Дядя Михаила Ефремова составил документ незадолго до гибели.

Обнародование текста этой бумаги поразило людей столь редким для наших дней подлинным благородством. Все денежные средства, оставшиеся после его смерти от инсульта в 2022 году, дядя Михаила Ефремова оставил семье Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, учиненного его звездным дядей.

Буквально сегодня утром в одну из юридических контор Москвы доставили бумагу — представитель концертмейстера Александра Покровского, передал два распоряжения о судьбе своего имущества. При этом квартиру дядя Михаила Ефремова оставил государству,

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", документы концертмейстер сопроводил письмом, в котором объяснил свое решение — по словам покойного Покровского, актер якобы давил на него с целью передачи квартиры на его имя. И это не просто квартира, а жилплощадь практически возле Кремля и площадью более 100 квадратов — следовательно, и стоимостью не менее 50 миллионов рублей.

Тем не менее, все не так просто: по словам адвоката Добровинского, сейчас будет необходимо оценить, насколько эти бумаги, принесенные неизвестным человеком, представившимся юристом, подлинны. К слову, жена погибшего в ДТП Сергея Захарова, ничего не слышала о завещании дяди Михаила Ефремова.

Напомним, в 2020 году ночью заслуженный артист России возвращался домой с крупной гулянки — несмотря на сильнейшее алкогольное опьянение, Михаил Ефремов сам сидел за рулем, в результате не справился с управлением — по некоторым данным, просто заснул — и врезался в газель. Водитель-экспедитор скончался от полученных травм в больнице, Актер сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Поддерживал ли какую-то связь дядя Михаила Ефремова с опальным артистом, неизвестно.

16 октября 2023, 21:20
Михаил Ефремов. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лучшие роли алкоголика Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: &quot;Грозовые ворота&quot; (2006)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

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