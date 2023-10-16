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Понедельник 16 октября

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Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы

Хочет быть полезным новой родине: Макаревич* похвастался навыками стрельбы
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Лидер "Машины времени" объявил о возвращении с европейских гастролей. Андрей Макаревич* не сомневается, что может пригодиться в борьбе с исламскими террористами.

Практически сразу после начала СВО России на Украине Андрей Макаревич* осудил действия российских властей и покинул страну. Уже больше года музыкант живет в Израиле, периодически катаясь по гастролям с группой "Машина времени" и давая концерты в странах с большим количеством российских мигрантов. Примечательно, что среди них есть и те, кто поддерживают действия группировки ХАМАС.

Сейчас, когда на Земле Обетованной начались трагические события, группа "Машина времени" также находилась в гастролях. Многие пользователи Сети, зная об активной политической позиции композитора, осудили его — мол, твоя страна в такой беде, а ты ездишь и песенки поешь. Лидер группы не промедлил с ответом и записал видео.

В новом ролике Андрей Макаревич* объясняет, что группа "Машина времени" только начала гастроли и была обязана не только отработать свои контрактные обязательства, но и выступить перед людьми, которые купили билеты и ждали прославленных музыкантов. Теперь же гастроли завершены и музыкант спешит вернуться в Израиль, где хочет быть полезным в столь сложный и трагический момент.

Помимо прошлого, Андрей Вадимович похвастался и навыками стрельбы. К сожалению или к счастью, до боевых действий певца не допустят — по словам самого музыканта, он уже "пробивал" этот вопрос, и ответ вызвал у него досаду.

"Я очень неплохо стреляю", — подчеркнул Андрей Макаревич*.

Вероятно, что лидер "Машины времени" осознал всю ироничность ситуации, в которой оказался: от одного боевого конфликта прибежал аккурат в другой. Сможет ли Андрей Макаревич* помочь своей новой родине, как он того и хочет, покажет время.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

16 октября 2023, 19:41
Андрей Макаревич*. Фото: © Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/globallookpress
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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