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Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это

Тимати вручил возлюбленной неприлично дорогой подарок: вот что это
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Рэпер буквально запустил Валентину Иванову в космос. Надо очень сильно любить свою женщину, чтобы дарить такие презенты.

Рэпер Тимати, бывший глава Black Star Mafia и, подумать только, участник "Фабрики звезд" с большим размахом отметил день рождения спутницы своей жизни и сделал подарок, сравнимый с поступками его афроамериканских кумиров с Западного побережья. Тимур Юнусов, всегда отличающийся любовью к широким жестам, подарил Валентине Ивановой неприлично дорогой подарок – автомобиль.

Разумеется, не простую — новое средство передвижение возлюбленной Тимати стоит баснословных денег. Счастливая девушка поспешила поделиться своей радостью с многочисленными подписчиками, разместив ее на своей странице в соцсети, которую нельзя называть.

Судя по видеозаписи, речь идет о легендарном немецком Porche 911 Carrera. К текущему моменту эта модель бессмертной немецкой марки стоит минимум 11,4 миллиона рублей.

"Продолжай дальше запускать меня в космос", — написала в соцсети восхищенная модель.

Стоит отметить, что подарок Тимати невероятен по своей щедрости, тем не менее не является пределом среди российских рэп-исполнителей. Совсем недавно другая звезда отечественной рэп-сцены Баста ака Ноггано ака Нинтендо, по паспорту Василий Вакуленко, сделал схожий подарок своей жене Елене, вот только дороже почти в 10 раз: Роллс-Ройс есть Роллс-Ройс. Что ж, желаем Тимати дальнейших успехов в бизнесе и творчестве!

16 октября 2023, 18:32
Тимати. Фото: © Petrov Sergey/Global Look Press/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Валдис Пельш. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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