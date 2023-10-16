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"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась

"Любовь и голуби": почему звезда культового фильма больше нигде не снималась
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Лада Сизоненко и до участия в киноленте Меньшова не думала, что станет актрисой. Звезда фильма "Любовь и голуби" случайно увидела объявление о кастинге.

Когда девочка пришла на пробы и увидела кандидаток, то сделала вывод: не сможет пройти. У режиссера, однако, было иное мнение. В итоге девочку Олю сыграла именно Лада Сизоненко и стала любимицей советской публики. На юную звезду фильма "Любовь и голуби" посыпались предложения о съемках, но она категорически не хотела соглашаться. Сейчас женщина поясняет, что хотела быть жестче. Но одна из причин отказа по-настоящему потрясает.

"Однажды пролистнула сценарий, а там без трусов, эротическая сцена. Я тактично сказала "нет", — огорошила зрителей "Секрета на миллион" Лада Сизоненко.

В итоге, так и не сыграв больше ролей, Лада вышла замуж — почти тут же у пары родился сын, и звезда фильма "Любовь и голуби" с головой погрузилась в работу, однако позже ей захотелось чего-то большего, и та отправилась покорять модельный бизнес — случилось это столь же внезапно, сколь и участие в легендарной картине Меньшова.

Девушка также увидела объявление о кастинге, пара месяцев обучений привела к работе с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным — вот что значит талант! К сожалению, с таким положением дел не мог согласиться муж, которому надоели постоянные путешествия за рубеж. Звезда фильма "Любовь и голуби" послушалась супруга, но по итогу семью сохранить все же не удалось.

16 октября 2023, 17:54
Лада Сизоненко. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

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