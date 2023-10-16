Подлежит мобилизации: жизнь сына Бледанс в Израиле изменилась в одночасье

В связи с драматичными событиями, развернувшимися на Ближнем Востоке, жизнь местных жителей круто поменялась. Не обошли стороной перемены и родных Эвелины Бледанс, проживающих в Израиле.

Недавно актриса прекрасно провела время на отдыхе в компании младшего сына Семена. Уехать из Израиля Эвелина Бледанс с наследником успела незадолго до начала боевых действий. В данный момент сестра и старший сын телеведущей все еще находятся в этих нынче опасных для жизни местах. Сама звезда не на шутку перепугала своих родных и близких, ведь они не знали, что та вернулась, и обрушили ее телефон звонками.

Все бы хорошо, но сейчас Эвелина Бледанс с ужасом и скрещенными пальцами ждет, призовут ли ее сына, ведь он подлежит мобилизации в Израиле. Если ее сестра вернется в Россию через пару недель, то 39-летний сын давно уже является гражданином Земли обетованной.

"Держу кулаки за то, чтобы все было хорошо", — беспокоится актриса.

Как рассказала Эвелина Бледанс, ее старший сын работает в бизнесе по изготовлению компьютерных программ. Сейчас бразды правления компанией оказались в его руках, так как босса призвали таки на защиту родины. Так в одночасье жизнь сына знаменитой актрисы изменилась. Надеемся, что сын Эвелины Бледанс справится со столь большой ответственностью.

Напомним, что террористическая группировка ХАМАС объявила Израилю войну и устроила беспрецедентно разрушительные действия на его объектах. В ответ Израиль бомбит территорию Сектора Газа и угрожает стереть его столицу с лица земли. Тем временем ожидаются телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее Эвелина Бледанс рассказала о кумире своего младшего сына. Слова артистки приводили "Дни.ру".