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Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады

Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады
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Прохор Шаляпин "невзначай" ошибся. А получилось в итоге не совсем красиво.

Звездный красавец и покоритель почтенных дам Прохор Шаляпин недавно стал участником шоу на НТВ "Звезды сошлись". В шоу участвовала и звезда советской эстрады Маргарита Суханкина. Исполнительница хитов группы "Мираж" выглядела прекрасно и свежо. Шаляпин, как всегда сражал женский пол своей голливудской улыбкой.

Однако певец здорово промахнулся. В одном из своих блогов в соцсети довольный артист выставил фото, где рядом с ним стоят ведущие Лера Кудрявцева, Тимур Еремеев и певица Маргарита Суханкина. Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады, обозвав ее "Муханкиной". Было ли это сделано специально или случайно, остается только догадываться. Однако у публичных лиц все всегда напоказ, а это наводит на мысль, что ошибка произошла неслучайно.


Через некоторое время Прохор Шаляпин исправил ошибку". Но, как говорится, осадочек остался.

Напомним, что Прохор Шаляпин – российский певец, финалист шестого сезона проекта "Фабрика звезд", лауреат конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда" и телеведущий. Сейчас Прохор Шаляпин ведет прогноз погоды на НТВ.

16 октября 2023, 15:17
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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